“Hot girl tiểu học” gây choáng khi theo đuổi phong cách quyến rũ

Năm 2015, những hình ảnh về một nữ sinh Sơn La mặc áo dài được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Gây chú ý bởi khuôn mặt xinh đẹp cực trẻ con, dáng người nhỏ nhắn nên cô nàng được đặt cho biệt danh " hot girl tiểu học". Nổi tiếng từ năm học lớp 9, đến nay, "hot girl tiểu học" Trần Huyền Châu đã là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Hà Nội. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng cô nàng vẫn còn nguyên vẻ đẹp trong sáng, dễ thương như học sinh tiểu học. Đôi mắt to tròn, da trắng, môi chúm chím cùng "má phính" khiến hot girl Sơn Lan trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bên cạnh việc học, Huyền Châu còn làm việc trong lĩnh vực spa, làm đẹp. Có lẽ vì là người trong nghề nên càng ngày, nhan sắc của cô càng cải thiện. Thời gian gần đây, hot girl 10X bất ngờ thay đổi phong cách từ dễ thương, trẻ con sang sexy, quyến rũ. Có lẽ do đã trưởng thành nên Huyền Châu muốn thay đổi diện mạo phù hợp hơn. Dù theo đuổi phong cách nào thì trông cô nàng vẫn cực kỳ thu hút và vẫn trẻ trung. Trần Huyền Châu khiến dân mạng "bỏng mắt" với thân hình chữ S cực đầy đặn. Trang cá nhân của Trần Huyền Châu sở hữu hơn 53.000 lượt theo dõi. Mỗi bài viết của cô nàng nhận được lượt tương tác rất lớn. Hot girl thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi tập gym để giữ được vóc dáng thon gọn. Từng có thời điểm, Huyền Châu dính tin đồn lộ clip nóng trên mạng xã hội. Thế nhưng hot girl luôn giữ thái độ im lặng trước thông tin này. Cô nàng chưa từng công khai người yêu, cho biết chuyện tình cảm muốn giữ cho riêng mình. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trần Huyền Châu Lên Tiếng Về Việc Lộ Link 12p | Có Thật Hay Không ? - Nguồn: Youtube

Năm 2015, những hình ảnh về một nữ sinh Sơn La mặc áo dài được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Gây chú ý bởi khuôn mặt xinh đẹp cực trẻ con, dáng người nhỏ nhắn nên cô nàng được đặt cho biệt danh " hot girl tiểu học". Nổi tiếng từ năm học lớp 9, đến nay, "hot girl tiểu học" Trần Huyền Châu đã là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Hà Nội. Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng cô nàng vẫn còn nguyên vẻ đẹp trong sáng, dễ thương như học sinh tiểu học. Đôi mắt to tròn, da trắng, môi chúm chím cùng "má phính" khiến hot girl Sơn Lan trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bên cạnh việc học, Huyền Châu còn làm việc trong lĩnh vực spa, làm đẹp. Có lẽ vì là người trong nghề nên càng ngày, nhan sắc của cô càng cải thiện. Thời gian gần đây, hot girl 10X bất ngờ thay đổi phong cách từ dễ thương, trẻ con sang sexy, quyến rũ. Có lẽ do đã trưởng thành nên Huyền Châu muốn thay đổi diện mạo phù hợp hơn. Dù theo đuổi phong cách nào thì trông cô nàng vẫn cực kỳ thu hút và vẫn trẻ trung. Trần Huyền Châu khiến dân mạng "bỏng mắt" với thân hình chữ S cực đầy đặn. Trang cá nhân của Trần Huyền Châu sở hữu hơn 53.000 lượt theo dõi. Mỗi bài viết của cô nàng nhận được lượt tương tác rất lớn. Hot girl thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi tập gym để giữ được vóc dáng thon gọn. Từng có thời điểm, Huyền Châu dính tin đồn lộ clip nóng trên mạng xã hội. Thế nhưng hot girl luôn giữ thái độ im lặng trước thông tin này. Cô nàng chưa từng công khai người yêu, cho biết chuyện tình cảm muốn giữ cho riêng mình. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trần Huyền Châu Lên Tiếng Về Việc Lộ Link 12p | Có Thật Hay Không ? - Nguồn: Youtube