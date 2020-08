Dàn hot girl Việt đâu chỉ đẹp còn "làm trùm" trên Instagram

Ngọc Thảo là thế hệ hot girl 9x đời đầu nhưng phải tới khi chuỗi vlog “Thích ăn phở” được ra mắt, Ngọc Thảo mới nằm trong top những hot girl Việt được yêu thích nhất. Cũng chính vì vậy mà có thể thể thấy sức ảnh hưởng của cô nàng rất bền khi tài khoản Instagram của Ngọc Thảo hiện có 2,1 triệu lượt theo dõi. Ngọc Thảo sở hữu ngoại hình đậm chất “hot girl” với gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai và nụ cười thu hút người đối diện. Cô nàng Thuỳ Anh, hay @yeeyeex đã gây chú ý sau khi những hình ảnh của mình được chia sẻ trên một trang cộng đồng của hội thích ngắm con gái xinh. Trang Instagram của hot girl hiện đang có hơn 48 ngàn người theo dõi. Thuỳ Anh sở hữu một gương mặt thon dài, chiếc mũi cao, đôi mắt to cùng khuôn miệng rất xinh. Tất cả kết hợp với thần thái, biểu cảm mỗi khi chụp hình đã làm cho cô nàng trông rất giống con gái Nhật hay Hàn. Ở Thuỳ Anh có một vẻ đẹp mong manh và tiểu thư khá đặc biệt nhưng không bị "sến" hay "bánh bèo". Đó cũng là lý do khiến những hình ảnh của cô nàng này nhận được rất nhiều lượt theo dõi từ mọi người. Trước khi vào vai nữ chính của “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt, Khả Ngân đã âm thầm chạm ngưỡng 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Thời điểm đó dù không hoạt động sôi nổi như trước, song Khả Ngân ngày càng trưởng thành và ngọt ngào, chính vì vậy lượng theo dõi tăng đều. Khả Ngân không phải là người có gu thời trang dẫn đầu nhưng với gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn nên dù diện trang phục đơn giản thì cô nàng vẫn thu hút người nhìn. Để có body khỏe khoắn, thon thả như hiện tại Khả Ngân cũng đã miệt mài giảm cân khá nhiều. Mai Anh có thể xem là cô nàng rất đắt show chụp hình cho các shop thời trang tại Hà Nội, cũng nhờ ngoại hình cân đối và gương mặt xinh xắn của mình.Hot girl Instagram sinh năm 1993, từng học tại ĐH Kinh doanh Công nghệ khoa Tài chính Ngân hàng. Sở hữu nét mặt rất dễ thương cùng mái tóc ngắn trẻ trung, năng động, trông cô nàng cực kỳ hiện đại và hợp với giới trẻ bây giờ. Instagram của Mai Anh đang có tới 456 ngàn follow, ở đó cập nhật rất rất nhiều những hình ảnh đời thường cực kỳ hút like. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

