Dàn hot girl Trung Quốc liễu yếu đào tơ nhưng có cơ bắp cuồn cuộn

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào cùng vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh. Ở tuổi U40, bà mẹ 1 con vẫn khiến công chúng với trầm trồ với sắc vóc ngày càng trẻ trung, "lão hóa ngược". Một trong những bí quyết giúp Triệu Lệ Dĩnh duy trì được body mảnh mai dù đã trải qua 1 lần sinh nở chính là tập gym. Nữ diễn viên chia sẻ cô thường xuyên tập gym mỗi khi không có lịch trình để body săn chắc, chuẩn chỉnh. Việc tập gym thường xuyên giúp Triệu Lệ Dĩnh có 1 body săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn Khi đi dự sự kiện với những mẫu đầm hở vai, "nàng Sam Sam" từng khiến MXH xôn xao với gương mặt "bánh bèo" nhưng cánh tay lại cơ bắp như VĐV chuyên nghiệp Nếu nhiều người nghĩ Triệu Lệ Dĩnh đã quá cơ bắp rồi thì vẫn chưa là gì so với Kim Thần - mỹ nhân có body gây sốc cõi mạng nhiều nhất. Kim Thần là một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng với chế độ tập luyện khắt khe để có được vóc dáng như hiện tại. Không chỉ sở hữu cánh tay cơ bắp cuồn cuộn mà Kim Thần còn có cơ bụng 6 múi nét căng, săn chắc không chút mỡ thừa. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng người đẹp này đang tập tành và ăn uống hơi hà khắc. Nếu có da có thịt hơn chút, vóc dáng của Kim Thần trông sẽ hút mắt, có sức sống hơn Điền Hi Vi là gương mặt diễn viên trẻ nổi lên thời gian gần đây với gương mặt xinh như búp bê nhưng vóc dáng lại vô cùng gợi cảm, nóng bỏng. Bên cạnh đó, nhiều cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ với cánh tay cơ bắp trái ngược hẳn với vẻ đẹp ngây thơ, ngọt ngào của Điền Hi Vi. Cô cũng là minh chứng tạng người gầy nhưng rất săn chắc, không hề ốm yếu. Cánh tay săn chắc trái ngược hoàn toàn với gương mặt búp bê của Điền Hi Vi từng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú Đặc biệt, Điền Hi Vi còn từng gây sốt với những khoảnh khắc mặc váy công chúa bồng bềnh đi event, điệu đà nhưng cánh tay lại cơ bắp cuồn cuộn. Ngoài tập gym, người đẹp Trung Quốc còn là dân thể thao chính hiệu với những bộ môn như đạp xe, tennis, chạy bộ, cưỡi ngựa.

