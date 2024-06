Nhà thiết kế thời trang Trung Quốc có body cháy hơn người mẫu

Twinkle là nickname của một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp người Trung Quốc. Cô tốt nghiệp UAL (University of the Arts, London). Là nhà thiết kế thời trang song bản thân Twinkle sở hữu ngoại hình không thua kém các người mẫu thứ thiệt. Cô nàng người Trung Quốc được trời phú cho gương mặt xinh xắn, thân hình cao ráo cùng tỷ lệ cân đối. Body mảnh mai, nhỏ nhắn của Twinkle rất hợp với những tiêu chuẩn sắc đẹp thịnh hành tại xứ tỷ dân, do đó mỗi hình ảnh người đẹp đăng tải trên mạng xã hội đều nhận vô số lượt tương tác tích cực. Vẻ ngoài quyến rũ cũng là yếu tố giúp Twinkle gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Ngoài những đặc điểm nhan sắc bẩm sinh, người đẹp xứ tỷ dân dành thêm thời gian chăm sóc cơ thể để duy trì vẻ trẻ đẹp, nóng bỏng. Twinkle sở hữu đôi chân cực nuột nà và vòng eo thon gọn. Người đẹp không tập thể dục thường xuyên song thích đi bộ, đạp xe, shopping để tiêu hao năng lượng và giải tỏa tâm trạng. Thay vì đến phòng gym hay pilates, Twinkle thích vận động ngoài trời và siết eo bằng cách ăn uống khoa học. . Twinkle đặc biệt rất mê shopping. Đôi khi, cô không có nhu cầu mua sắm cụ thể, chỉ tới siêu thị hoặc các trung tâm thương mại để tìm cảm giác thoải mái cũng như có cơ hội đốt calo và mỡ thừa. Vẻ đẹp của Twinkle rất được lòng người hâm mộ xứ Trung

