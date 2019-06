Dàn hot girl TQ lộ nhan sắc gây thất vọng khi tham dự đám cưới

Hàn An Nhiễm (20 tuổi, sống tại Trung Quốc) là hot girl nổi lên từ chương trình truyền hình thực tế X-Change. Cô thu hút sự quan tâm của dân mạng nhờ gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ và từng tiết lộ có mâu thuẫn với gia đình. Sau đó, 9X bắt đầu làm người mẫu nghiệp dư và kinh doanh online. Vừa qua, Hàn An Nhiễm tổ chức hôn lễ với bạn trai Lý Minh Lâm. Đám cưới của đôi trẻ được diễn ra hoành tráng, sang trọng và quy tụ dàn phù dâu, khách mời là những hot girl được chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khác với những hình ảnh lung linh thường thấy, loạt hot girl tham dự đám cưới khiến nhiều người thất vọng khi để lộ nhan sắc thật kém hấp dẫn. Đến gương mặt của cô dâu cũng được nhiều người nhận xét là trông đáng sợ, mất cân đối. Vẻ ngoài của hot girl Hài Ôn Uyển không được trẻ trung, đáng yêu như trên mạng. Cô được nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ những clip ngắn đăng tải trên TikTok. Vương Đậu Đậu lộ khuôn mặt cứng đờ, kém tự nhiên vì phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc thật của Mạc Nhã Lan được đánh giá là khá ổn song không quá nổi bật như các bức hình cô tự đăng tải. Nhiều dân mạng hoảng hốt khi phát hiện ra những gương mặt "gây thương nhớ" trên mạng hóa ra kém xinh ở ngoài đời. Tại Trung Quốc, những ứng dụng chụp ảnh có tính năng "làm đẹp" được nhiều người, cả nam lẫn nữ ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà một số trường hợp "dở khóc dở cười" xảy ra khi nhiều người lỡ chỉnh sửa ảnh quá đà, đăng lên mạng những tấm hình khác xa so với nhan sắc thật. Những hot girl với khuôn mặt như đúc từ một khuôn cũng xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội. Nhan sắc trong ảnh selfie và ngoài đời của cô dâu Hàn An Nhiễm. Gương mặt của cô được nhiều dân mạng đánh giá là đơ cứng, thậm chí trông khá đáng sợ do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Hot girl sinh năm 1999 luôn xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ càng và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa trong những bức hình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, sau khi loạt hình đám cưới được chia sẻ, có lẽ hình ảnh của An Nhiễm và dàn phù dâu hot girl đã không còn được lung linh trong lòng nhiều dân mạng.

