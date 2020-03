Dàn hot girl Tây sinh năm 2004 sớm "trổ mã" khoe thân hình nuột nà

Năm 2018, hot girl Tây Mackenzie Ziegler được nhiều người biết đến khi góp mặt trong MV What If của Johnny Orlando, chính nhờ đó mà cô nàng chiến thắng thuyết phục ở hạng mục gái xinh được yêu thích trong Lễ trao giải Teen Choice Awards 2018. Mackenzie Ziegler là hot girl lai mang trong mình 3 dòng máu Ba Lan, Đức và Italy. Chính nhờ thế mà vẻ đẹp của cô được đánh giá là sự hoà quyện của các nền văn hoá khác nhau. Lợi thế về ngoại hình giúp cô có cơ hội thử sức trong lĩnh vực làm mẫu ảnh, diễn viên. Gái xinh 10X rất yêu thích ca hát cũng như vũ đạo. Năm 10 tuổi, Mackenzie Ziegler ra mắt MV đầu tay có tên Mack Z, đến năm 16 được nhiều người biết đến với vai trò là một vũ công chuyên nghiệp. Sở hữu nhan sắc thuần gái Mỹ cực kỳ cuốn hút và thân hình như siêu mẫu nổi tiếng dù mới chỉ 16 tuổi, Jayden Bartels sớm có cơ hội bén duyên với nghệ thuật. Cô nàng từng được biểu diễn trong concert của Justin Bieber, góp mặt với vai trò cameo ở MV The Man của Taylor Swift. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng hot girl 2K4 đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Clique Wars (2015), Criminal Minds: Beyond Borders (2017), Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (2017),....Cô cũng là gương mặt người mẫu quen thuộc của nhiều nhãn hàng thời trang, thực phẩm lớn. Từ nhỏ đã đóng phim, đi show kiếm tiền nên Jayden Bartels hiện tại đã sở hữu gia tài khủng lên tới hàng triệu đô. Trên trang cá nhân, cô nàng sở hữu 3,1 triệu người theo dõi, đây là một con số khủng mà không phải người nổi tiếng nào cũng đạt được. Mang trong mình 3 dòng máu Tây Ban Nha, Mỹ và Philippines, Laneya Grace từng được mệnh danh là "Cô bé xinh đẹp nhất thế giới". Nhờ ngoại hình cực phẩm nên cô nàng bước vào làng giải trí dễ dàng với vai trò là mẫu nhí cho các nhãn hàng, tạp chí lớn tại Mỹ. Dù tuổi còn nhỏ nhưng phong cách chụp ảnh của Laneya Grace là không đùa được đâu, cô nàng có cách tạo dáng không hề kém cạnh các siêu mẫu nổi tiếng và được dự đoán là sẽ "làm nên chuyện" trong tương lai. Hot girl 10X từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong MV Wake Me Up của cố DJ, nhà sản xuất âm nhạc Avicii. Xem thêm clip: Gameboy || Jayden Bartels (Official Video) - Nguồn: Youtube

