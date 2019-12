Dàn hot girl Lạng Sơn tài sắc vẹn toàn gây bão mạng

Kiều Phạm (tên đầy đủ là Phạm Thị Thu Kiều, SN 1996) là một hot girl Lạng Sơn rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng từng là sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hot girl Lạng Sơn gây chú ý nhờ các ca khúc cover trên mạng xã hội như "1 phút", "Mình yêu nhau đi", "Hương Ngọc Lan". Cô nàng được đánh giá là có giọng ca ngọt như mật. Bên cạnh đó, Kiều Phạm từng tham gia một số chương trình âm nhạc như Giọng hát Việt 2015, The Debut – Dự án số 1…. Xinh đẹp, hát hay nên Facebook cá nhân của Kiều Phạm sở hữu hơn 140 nghìn lượt theo dõi. Cô nàng còn làm mẫu ảnh, KOL cho nhiều nhãn hàng. Âu Hồng Nhung (SN 1993) được mệnh danh là hot girl của làng bóng chuyền Việt Nam. Cô nàng được đánh giá là có chuyên môn tốt, xử lý bóng thông minh. Trong đội hình, Nhung đảm nhận vị trí chủ công và có thể chơi hay ở vị trí libero (vị trí chuyên về phòng thủ). Không chỉ có chuyên môn tốt, Nhung còn được yêu mến nhờ gương mặt khả ái, yêu kiều. Cô nàng từng đoạt giải giải Á khôi Miss VTV Cup 2013 và là VĐV xuất sắc tại Cúp VTV Bình Điền. Cô gái vàng trong làng bóng chuyền sở hữu chiều cao 1m72 cực kỳ nổi bật. Với ngoại hình của mình, Hồng Nhung hoàn toàn có thể lấn sân sang lĩnh vực người mẫu nếu muốn. Đặng Thị Hà Vy (sinh năm 2001), sinh viên năm nhất ngành Báo ảnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được chú ý nhờ khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi như nắng.Hot girl 10x được chú ý nhờ xuất hiện trong một vài clip quảng cáo. Ước mơ của Hà Vy là trở thành một MC truyền hình giỏi. Dù xinh đẹp nhưng Hà Vy lại khá kín tiếng trên mạng xã hội. So với các hot girl khác, cô ít đăng ảnh trên trang cá nhân hơn dù sở hữu nụ cười có thể chinh phục mọi trái tim. Xem thêm clip: 1 phút cover by Kiều Phạm - Nguồn: Youtube

Kiều Phạm (tên đầy đủ là Phạm Thị Thu Kiều, SN 1996) là một hot girl Lạng Sơn rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng từng là sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hot girl Lạng Sơn gây chú ý nhờ các ca khúc cover trên mạng xã hội như "1 phút", "Mình yêu nhau đi", "Hương Ngọc Lan". Cô nàng được đánh giá là có giọng ca ngọt như mật. Bên cạnh đó, Kiều Phạm từng tham gia một số chương trình âm nhạc như Giọng hát Việt 2015, The Debut – Dự án số 1…. Xinh đẹp, hát hay nên Facebook cá nhân của Kiều Phạm sở hữu hơn 140 nghìn lượt theo dõi. Cô nàng còn làm mẫu ảnh, KOL cho nhiều nhãn hàng. Âu Hồng Nhung (SN 1993) được mệnh danh là hot girl của làng bóng chuyền Việt Nam. Cô nàng được đánh giá là có chuyên môn tốt, xử lý bóng thông minh. Trong đội hình, Nhung đảm nhận vị trí chủ công và có thể chơi hay ở vị trí libero (vị trí chuyên về phòng thủ). Không chỉ có chuyên môn tốt, Nhung còn được yêu mến nhờ gương mặt khả ái, yêu kiều. Cô nàng từng đoạt giải giải Á khôi Miss VTV Cup 2013 và là VĐV xuất sắc tại Cúp VTV Bình Điền. Cô gái vàng trong làng bóng chuyền sở hữu chiều cao 1m72 cực kỳ nổi bật. Với ngoại hình của mình, Hồng Nhung hoàn toàn có thể lấn sân sang lĩnh vực người mẫu nếu muốn. Đặng Thị Hà Vy (sinh năm 2001), sinh viên năm nhất ngành Báo ảnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được chú ý nhờ khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi như nắng. Hot girl 10x được chú ý nhờ xuất hiện trong một vài clip quảng cáo. Ước mơ của Hà Vy là trở thành một MC truyền hình giỏi. Dù xinh đẹp nhưng Hà Vy lại khá kín tiếng trên mạng xã hội. So với các hot girl khác, cô ít đăng ảnh trên trang cá nhân hơn dù sở hữu nụ cười có thể chinh phục mọi trái tim. Xem thêm clip: 1 phút cover by Kiều Phạm - Nguồn: Youtube