Soi dàn hot girl đóng MV được CĐM săn đón trong năm 2019

Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) là hot girl đóng MV quá quen mặt khi tham gia vào các dự án âm nhạc của Nguyễn Trần Trung Quâng là "Màu nước mắt" và mới đây là "Tư tâm" gây sốt. Trước đó, cô nàng còn đóng "Nếu ngày ấy" của Soobin Hoàng Sơn. Nữ chính MV "Tự tâm" vốn là mẫu lookbook khá quen mặt và được các thương hiệu thời trang tại Hà Nội. Hot girl MV được đánh giá là có thần thái tốt, gương mặt đẹp không góc chết và cách làm việc chuyên nghiệp. Quỳnh Lương cho biết nhan sắc của cô là hoàn toàn tự nhiên, chưa hề qua dao kéo. Cô nàng hot girl có cuộc hôn nhân khá sóng gió. 18 tuổi đã kết hôn và sau 2 năm chung sống ngắn ngủi thì ly dị chồng, một mình nuôi con đến tận bây giờ. Thế nhưng Quỳnh Lương chia sẻ cô không hề hối hận vì tổ chức đám cưới vào thời điểm đó, với người đó. Nguyễn Minh Trang nhận được chú ý của khán giả khi làm nữ chính trong MV "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" của Min bởi nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ". Sau đó, cô nàng cũng tham gia vào MV "Một đêm say" của Thịnh Suy. Nguyễn Minh Trang (SN 1995, quê Hải Phòng) sở hữu chiều cao 1m70 và từng là hot girl của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cô nàng bắt đầu nổi tiếng khi vào vai Quyên trong bộ phim Tình khúc Bạch Dương. Minh Trang từng chia sẻ cô nàng có 2 năm không nói chuyện với người khác giới chỉ vì bị crush phũ một câu. Trước khi vào vai Tấm trong MV "Anh ơi ở lại" của Chi Pu, Mai Vân Trang (SN 1997) đã nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò là một beauty blogger. Trong MV, mặc dù trang điểm nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng cô nàng vẫn cực kỳ xinh đẹp và được cho là còn nổi trội hơn cô Cám. Mai Vân Trang sở hữu ngoại hình rạng rỡ, nụ cười cực kỳ có duyên thế nhưng người hâm mộ cho rằng trông cô nàng khá mảnh mai so với chiều cao của mình. Cô nàng bén duyên với nghền beauty blogger sau khi du học Phần Lan về nước. Trang cá nhân của Mai Vân Trang hiện có hơn 155 nghìn lượt theo dõi và hot girl đã có người thương. Xem thêm clip: Chi Pu | ANH ƠI Ở LẠI - Official M/V (Chuyện Cám Tấm) (치푸) - Nguồn: Youtube

