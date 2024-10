Dàn hot girl chuyển giới Việt Nam nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp

Nguyễn Tường San (tên khai sinh Nguyễn Hoàng Bảo Phúc, SN 2005, Khánh Hòa) là người mẫu ảnh, diễn viên tự do hoạt động chính tại TPHCM. Tên tuổi của Tường San nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn khi trở thành á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024 (Miss International Queen Vietnam 2024). Trước khi thi quốc tế, Tường San từng giành danh hiệu á hậu 1 chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023. Vào thời điểm tham gia cuộc thi, người đẹp sinh năm 2005 chỉ mới hoàn thành ca phẫu thuật chuyển giới được khoảng 12 ngày. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,79m cùng số đo 3 vòng cân đối, Tường San ghi điểm khi theo đuổi hình tượng ngọt ngào, "bánh bèo" cùng phong cách thời trang đời thường nhẹ nhàng, nữ tính. Cô không ngại thay đổi phong cách để làm mới bản thân trong mắt khán giả. Nguyễn Hà Dịu Thảo (SN 2000, Hải Dương) là người mẫu chuyển giới, từng giành ngôi vị quán quân cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ 2023 và đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 (Miss International Queen Vietnam 2023). Dịu Thảo được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật và có màn thể hiện tròn trịa tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 nhưng chỉ dừng chân ở vị trí top 11 chung cuộc khiến người hâm mộ Việt tiếc nuối. Dịu Thảo ghi điểm với gu thời trang nữ tính, trưởng thành và không kém phần quyến rũ. Mỗi khi xuất hiện, người đẹp sinh năm 2000 thường ưu tiên lựa chọn trang phục có các đường cắt xẻ sâu, váy hai dây dáng ngắn... khoe khéo đường cong gợi cảm. Trở về từ cuộc thi quốc tế, Dịu Thảo nhanh chóng lấy lại năng lượng, tiếp tục trau dồi bản thân và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp quê Hải Dương trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng. Mỹm Trần (tên thật Trần Khởi Minh, SN 1997, TPHCM) là người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Cô còn được nhiều người biết đến khi tham gia cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ 2023 và may mắn lọt vào top 10 chung cuộc. Ngay từ lúc còn bé, Mỹm Trần đã có tính cách nhẹ nhàng, thích chơi búp bê và cảm nhận mình là con gái. Khi lên cấp 3, người đẹp bắt đầu sử dụng hormone để nữ tính hơn. Vì sợ con sẽ bị thiệt thòi, mẹ của Mỹm từng không ủng hộ và ngăn cấm nhiều thứ. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1997 luôn mong muốn sống đúng với con người thật của mình. Cô quyết định đi nâng ngực vào năm 2021 và thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan vào một năm sau đó. Lọt top 10 chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023, Mỹm Trần nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu ngoại hình nổi bật và gương mặt xinh đẹp. Tận dụng cơ hội đó, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm người mẫu ảnh, livestream (phát sóng trực tiếp) và góp mặt một số chương trình giải trí.

