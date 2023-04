Dàn gái xinh phẫu thuật thẩm mỹ quá đà khiến khuôn mặt biến dạng

Theo trang The Sun, Andrea năm nay 25 tuổi, sinh sống ở thủ đô Sofia, Bulgaria. Cô bắt đầu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ từ khi cô mới chỉ 20 tuổi và trong suốt những năm qua, cô đã chi gần 20.000 bảng Anh (khoảng 580 triệu đồng) cho 43 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, bên cạnh việc nâng ngực, tiêm botox, nâng gò má,...thì Andrea đặc biệt có niềm đam mê với việc bơm môi. Được biết, cô đã có trên dưới 20 lần nâng sửa đôi môi của mình và sở hữu đôi môi lớn nhất thế giới với kích cỡ to gấp 4 lần người bình thường. Mặc cho các bác sĩ khuyên can, Andrea cho biết rằng cô vẫn sẽ tiêm môi đều đặn để có thể giữ được vị trí số 1 thế giới. Andrea tiết lộ rằng, để liên tục có được đôi môi căng mọng, tràn đầy như hiện tại, cô thường tiêm môi với tần suất 1 tháng/lần. Tưởng chừng như cô gái này sẽ sở hữu ngoại hình ngày càng xinh đẹp thì những hình ảnh về diện mạo của Andrea lại khiến nhiều người sợ hãi. Thậm chí, nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối khi lật lại những tấm ảnh của Andrea trước khi cô can thiệp dao kéo. Cũng do sở hữu diện mạo có phần quái lạ, Andrea chia sẻ rằng cô gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu và dự định sẽ tham gia các chương trình truyền hình về hẹn hò để tìm "một nửa" của mình. Cô gái có biệt danh "Litle Z" Nana (16 tuổi) là gương mặt gây sốt mạng xã hội cách đây 5 năm khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ khi mới 13 tuổi. Theo ETtoday, sau hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Zana khiến nhiều người ngỡ ngàng với khuôn mặt biến dạng đến mức khó nhận ra. Với đôi mắt to quá khổ, cằm và mũi đều nhọn hoắt, mặt nhỏ không cân xứng khiến cô bị nhiều người nhận xét "giống người ngoài hành tinh". Cô kể đã có 6 lần phẫu thuật mắt 2 mí, 5 lần chỉnh hốc mắt, 4 lần làm mũi, 2 lần tiêm chất làm đầy, một lần mài xương toàn bộ gương mặt, 2 lần hút mỡ mặt, làm cằm một lần, hai lần hút mỡ bụng và đùi, thêm 4 lần làm phẫu thuật môi... Han Mi Ok từng là ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc với vẻ ngoài xinh đẹp. Bà còn từng phát triển sự nghiệp nhiều năm tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay ở thời kỳ đỉnh cao, Han Mi Ok đã có quyết định sai lầm khi can thiệp thẩm mỹ. Hơn 20 lần dao kéo, gương mặt đẹp dịu dàng, thuần chất châu Á của Han Mi Ok trở nên biến dạng. Bà đến chạy chữa ở nhiều thẩm mỹ viện, bệnh viện nhưng bác sĩ đều từ chối. Năm 2012, Han Mi Ok nhận được một khoản tài trợ giúp bà lấy những dị vật trong não và trong mặt ra ngoài giúp đôi mắt đỡ đau đớn. Những năm cuối đời, nữ diễn viên sống khép kín trong một căn nhà nhỏ, nhờ vào nguồn trợ cấp. Han Mi Ok qua đời vào tháng 12/2018.

Theo trang The Sun, Andrea năm nay 25 tuổi, sinh sống ở thủ đô Sofia, Bulgaria. Cô bắt đầu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ từ khi cô mới chỉ 20 tuổi và trong suốt những năm qua, cô đã chi gần 20.000 bảng Anh (khoảng 580 triệu đồng) cho 43 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, bên cạnh việc nâng ngực, tiêm botox, nâng gò má,...thì Andrea đặc biệt có niềm đam mê với việc bơm môi. Được biết, cô đã có trên dưới 20 lần nâng sửa đôi môi của mình và sở hữu đôi môi lớn nhất thế giới với kích cỡ to gấp 4 lần người bình thường. Mặc cho các bác sĩ khuyên can, Andrea cho biết rằng cô vẫn sẽ tiêm môi đều đặn để có thể giữ được vị trí số 1 thế giới. Andrea tiết lộ rằng, để liên tục có được đôi môi căng mọng, tràn đầy như hiện tại, cô thường tiêm môi với tần suất 1 tháng/lần. Tưởng chừng như cô gái này sẽ sở hữu ngoại hình ngày càng xinh đẹp thì những hình ảnh về diện mạo của Andrea lại khiến nhiều người sợ hãi. Thậm chí, nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối khi lật lại những tấm ảnh của Andrea trước khi cô can thiệp dao kéo. Cũng do sở hữu diện mạo có phần quái lạ, Andrea chia sẻ rằng cô gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu và dự định sẽ tham gia các chương trình truyền hình về hẹn hò để tìm "một nửa" của mình. Cô gái có biệt danh "Litle Z" Nana (16 tuổi) là gương mặt gây sốt mạng xã hội cách đây 5 năm khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ khi mới 13 tuổi. Theo ETtoday, sau hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Zana khiến nhiều người ngỡ ngàng với khuôn mặt biến dạng đến mức khó nhận ra. Với đôi mắt to quá khổ, cằm và mũi đều nhọn hoắt, mặt nhỏ không cân xứng khiến cô bị nhiều người nhận xét "giống người ngoài hành tinh". Cô kể đã có 6 lần phẫu thuật mắt 2 mí, 5 lần chỉnh hốc mắt, 4 lần làm mũi, 2 lần tiêm chất làm đầy, một lần mài xương toàn bộ gương mặt, 2 lần hút mỡ mặt, làm cằm một lần, hai lần hút mỡ bụng và đùi, thêm 4 lần làm phẫu thuật môi... Han Mi Ok từng là ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc với vẻ ngoài xinh đẹp. Bà còn từng phát triển sự nghiệp nhiều năm tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay ở thời kỳ đỉnh cao, Han Mi Ok đã có quyết định sai lầm khi can thiệp thẩm mỹ. Hơn 20 lần dao kéo, gương mặt đẹp dịu dàng, thuần chất châu Á của Han Mi Ok trở nên biến dạng. Bà đến chạy chữa ở nhiều thẩm mỹ viện, bệnh viện nhưng bác sĩ đều từ chối. Năm 2012, Han Mi Ok nhận được một khoản tài trợ giúp bà lấy những dị vật trong não và trong mặt ra ngoài giúp đôi mắt đỡ đau đớn. Những năm cuối đời, nữ diễn viên sống khép kín trong một căn nhà nhỏ, nhờ vào nguồn trợ cấp. Han Mi Ok qua đời vào tháng 12/2018.