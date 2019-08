Dàn gái xinh dân mạng ráo riết tìm, tưởng lạ mà quen

Một cô nàng có tên Minh Tâm (sinh năm 1996, ở Đà Nẵng) đã bất ngờ nổi tiếng vì vô tình lọt vào ống kính của người lạ khi đang đi dạo ở phố đi bộ Hà Nội. Cụ thể, cô bạn này là một trong số những đối tượng được một anh chàng youtuber chọn lựa cho clip camera giấu kín chủ đề "thả thính" của mình. Vì không hề biết việc mình đang bị ghi hình nên những phản ứng tự nhiên siêu đáng yêu của Minh Tâm đã khiến người xem xuýt xoa không thôi. Sở hữu gương mặt khả ái, thần thái không chê vào đâu được, đã từng có thời gian, Minh Tâm tham gia đóng phim ngắn và clip cùng một nhóm bạn. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, cô bạn cũng dần từ bỏ sở thích này. Lâu lâu thì Tâm vẫn nhận chụp lookbook cho shop của bạn bè Nổi bật trong gần 1300 khóa sinh tham gia khóa tu tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, một cô gái trẻ tình cờ "gây bão" mạng xã hội. Dù chỉ khoác lên mình bộ áo lam đi chùa như hàng nghìn khóa sinh khác, nhưng cô gái này vẫn nổi bật khi xuất hiện trong một bức hình nhờ vẻ đẹp tinh khôi. Được biết, cô gái này là Đào Lan Hương, sinh năm 2001. 10x Ninh Bình vừa hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, và cô chọn khóa tu để tìm thấy sự bình yên, thoải mái sau một thời gian dài căng thẳng vì học hành, thi cử. Sau kỳ thi THPT Quốc gia với kết quả khá tốt, Lan Hương hy vọng sẽ đậu vào ngành Quản trị Kinh doanh như nguyện vọng, là bước đệm vững chắc để cô theo đuổi niềm đam mê kinh doanh của mình. Huỳnh Thị Biết Điều (25 tuổi, model tự do) được biết thông qua một cuộc thi tìm kiếm người mẫu tài năng. Song nhờ bức ảnh chụp lại cô bạn cùng cái tên độc lạ, không đụng hàng mới là điều khiến Biết Điều chiếm được spotlight MXH. Biết Điều chia sẻ nguồn gốc cái tên của mình xuất phát từ một đêm say của bố nên đã quyết định đặt tên con gái một cách bâng quơ. Thậm chí, lúc mới học lớp 2-3, cô bạn từng bị cô giáo mắng "Tên biết điều mà không biết điều gì cả" vì tội lười học. Có một cái tên nổi bật và ngoại hình ưa nhìn giúp Biết Điều được mọi người chú ý trong đời thường lẫn trong công việc người mẫu. Số đo ba vòng khá chuẩn 86-60-88, chiều cao 1m66, Biết Điều hiện được nhiều người ưa thích.

