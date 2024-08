Dàn gái ế thi nhau ăn chè đậu đỏ cầu duyên ngày Lễ Thất Tịch

Những năm gần đây, cứ đến ngày Thất tịch các bạn trẻ Việt Nam còn độc thân thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ để mong sớm tìm được nửa kia ưng ý, còn những bạn đã có người yêu thì ăn để hi vọng rằng tình cảm sẽ được bền lâu. Thậm chí có người còn lên cả quý quyết ăn chè đậu đỏ sao cho hiệu nghiệm, ngời ế càng lâu thì ăn phải càng nhiều. Dưới những fanpage lớn đăng tải bài viết về ăn chè đậu đỏ, nhiều người đã tag bạn bè vào để rủ ăn chè đậu đỏ. Thực chất, quan niệm ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo quan niệm phương Đông, màu đỏ luôn được coi là màu của sự may mắn, hạnh phúc và tình yêu. Đậu đỏ với màu sắc đặc trưng được cho là sẽ mang đến vận may, niềm vui và sự ấm áp trong tình cảm. Đối với những người đang độc thân, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch được coi là một cách thể hiện mong muốn gặp người yêu, đường tình duyên sẽ thuận lợi. Theo khoa học phong thủy, đậu đỏ có màu đỏ sậm rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn, tình duyên tấn tới, mọi việc thuận buồm xuôi gió vì đậu đỏ sẽ giúp "hóa hung thành cát"… Nhiều bạn trẻ đã tập hợp một danh sách các món ăn về đậu đỏ để đi ăn như: Trà sữa đậu đỏ, chè đậu đỏ, sữa chua đậu đỏ, đậu đỏ cốt dừa, tàu hũ đậu đỏ... Cũng nhờ có trào lưu này, rất nhiều quán chè, quán trà sữa các năm trước đã gặp phải tình trạng "cháy hàng". Chị Nguyễn Phương - chủ một quán chè ở Hà Đông cho biết: "Năm ngoái mình nhận trước 3 đơn của 3 đơn vị lớn hơn 200 cốc chè đậu đỏ, năm nay cũng đã nhận được hơn 100 cốc. Năm nay mình cũng đa dạng menu đậu đỏ hơn cho mọi người lựa chọn". Còn bạn Khánh Linh - người đã có "kinh nghiệm" 2 năm ăn chè đậu đỏ thì chia sẻ: "2 năm qua mình đã ăn chè đậu đỏ theo lời rủ của bạn bè, thực sự là đã có một vài người theo đuổi nhưng chưa đủ duyên, năm nay mình lại tiếp tục ăn chè đậu đỏ, dù không có được người yêu thì có buổi tụ tập với bạn bè là vui rồi". Không biết ăn chè đậu đỏ có thực sự sẽ giúp có người yêu hay không, nhưng khoa học đã chứng minh đậu đỏ rất tốt cho sức khỏe, đậu đỏ chứa nhiều protein, chất xơ và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều người trẻ ngày nay xem việc ăn chè đậu đỏ vào Thất tịch như một cách để gìn giữ nét đẹp văn hóa hơn là tin tưởng hoàn toàn vào ý nghĩa tâm linh của nó. Chỉ có bạn mới là người kiểm soát cuộc đời mình. Nếu có một ước mơ, hãy tin vào ước mơ đó và bắt tay vào thực hiện nó. Ảnh: Sưu tầm Facebook

