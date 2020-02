Dàn cô giáo sinh năm 1997 “căng đét” khiến học sinh không nhỡ nghỉ học

Thùy Linh là nhân vật từng "gây bão" khi chia sẻ clip cover bài hát Rồi cậu sẽ biết tớ thích cậu nhường nào trên trang cá nhân, ngay lập tức cô giáo sinh năm 1997 này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của CĐM. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, cô giáo 9X - Thùy Linh còn sở hữu ngoại hình xinh xắn, nữ tính. Ngoài công việc giảng dạy, cô bạn còn có niềm đam mê với ca hát nên thường cover các ca khúc hot và đăng tải lên mạng. Xinh đẹp, dịu dàng là những điểm nổi bật giúp cô giáo mầm non Hoàng Nhung chiếm cảm tình của người đối diện. 9X là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Từ khi còn là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, cô giáo trẻ Hoàng Nhung đã luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và không ngừng trau dồi, hoàn thiện bản thân. Nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nên 9X thường được gọi là "hot girl cô giáo”, “cô giáo mầm non xinh đẹp”... Nguyễn Thị Tuyết Mai được nhiều người biết đến khi bức ảnh chụp góc nghiêng của cô khi đang dự giờ được học sinh chia sẻ lên mạng. Ngoài những giờ đứng lớp và soạn giáo án, Tuyết Mai còn có sở thích đi du lịch, đọc sách và tìm hiểu các nền văn hóa khác. Dương Quỳnh Nga từng gây chú ý trên mạng với bức ảnh do học trò chụp khi đi thực tập tại trường THPT Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Dù bị chụp lén, cô giáo 9X vẫn nhận được nhiều lời khen là có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, xinh đẹp dễ bị nhầm là học sinh. Quỳnh Nga tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Cô giáo sinh năm 1997 được nhiều học trò yêu mến vì sự gần gũi, thân thiện. Cô giáo Vật Lý Nguyễn Phương Thảo nhiều lần xuất hiện trên các diễn đàn vì sở hữu nhan sắc “gây thương nhớ” và gương mặt khả ái. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp Phương Thảo cũng thường được mời làm mẫu ảnh. Cô giáo đến từ Thái Nguyên cho biết bức ảnh gây chú ý trên mạng được học sinh chụp trong thời gian cô đang thực tập tại trường THPT Gang Thép (Thái Nguyên). Clip Cô Giáo Hot Nhất MXH Tuần Qua - Cô Giáo Thế Này Thì Học Sinh Nào Mà Chả Muốn Đi Học - Nguồn: @youtube

