Dàn cô giáo tuổi Thìn làm netizen nghiêng ngả về nhan sắc

Lê Ánh Dương (SN 2000) - đang dạy lớp 1, lớp 2 tại trường Tiểu học Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình - cũng là cô giáo Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm. Cô giáo Gen Z này sở hữu trang cá nhân thu hút gần 400.000 lượt theo dõi và thường xuyên đăng video khoe trang phục đi dạy ấn tượng, thu hút hàng triệu lượt xem. Trước đó, Ánh Dương tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Huế. Cô cho biết, bản thân khá quan tâm đến trang phục khi lên lớp, thậm chí có những tuần không mang trùng một bộ nào. Ngoài đời, cô giáo trẻ theo đuổi phong cách năng động, cá tính đúng với lứa tuổi. Cao Thị Tâm (sinh năm 2000, quê Nghệ An), giáo viên dạy môn Ngữ văn cấp 2. Trong tà áo dài thướt tha, cô giáo trẻ xinh đẹp, dịu dàng với gương mặt hài hoà và vóc dáng thon thả. Nhiều người đặt cho cô nàng danh xưng “cô giáo hot girl”. Cao Tâm từng đăng quang ngôi vị Á khôi của cuộc thi “Người đẹp lễ hội đền Đức Hoàng 2023” (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) diễn ra vào ngày 20/12. Danh hiệu này phần nào khẳng định được nhan sắc và tài năng của cô giáo xứ Nghệ. Cao Tâm cho hay, bức ảnh trên của cô được chụp tại trường THPT Hà Huy Tập (TP.Vinh, Nghệ An) trong kỳ thực tập của cô vào mùa hè năm ngoái. Hiện tại, cô đang là giáo viên dạy Văn của một trung tâm giáo dục tại Nghệ An. Sở dĩ cô nàng chọn dạy tại trung tâm vì muốn linh hoạt thời gian giữa hai công việc giảng dạy và kinh doanh thời trang. Một cô giáo Tiểu học đã dễ dàng khuấy đảo TikTok khi đăng tải loạt clip chia sẻ style đi dạy cực ấn tượng. Các clip của cô dễ dàng thu hút hàng triệu lượt xem, ngàn cái thả tim và loạt bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Chủ nhân của loạt clip triệu view này là cô giáo trẻ có tên Trà Giang (SN 2000). Hiện, Trà Giang đang làm việc tại một trường Tiểu học tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài thời gian trên trường, Trà Giang còn làm mẫu ảnh và KOL - đều là những công việc đã gắn bó với cô nàng từ năm 18 tuổi. Với ngoại hình xinh xắn và cách phối đồ cực xinh, không ngạc nhiên khi cô giáo này sở hữu tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi, chỉ riêng tài khoản Instagram đã có gần 200.000 người followers.

