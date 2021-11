Dẫn chung kết Olympia 21, "hot girl 7 thứ tiếng" bị soi nhan sắc

Trận chung kết Olympia 21 đã chính thức được tổ chức, chủ nhân vòng nguyệt quế là Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh). Ngoài tân Quán quân, dàn MC nhà đài dẫn dắt tài các điểm cầu cũng nhận về sự quan tâm lớn. Nổi bật trong số dàn MC VTV năm nay đó chính là Khánh Vy - MC "cầm trịch" tại trường Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An để tiếp sức cho thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh. "Hot girl 7 thứ tiếng” đã cho thấy những hình ảnh trẻ trung, năng động hơn so với lúc đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình ở trường quay S14 (Đài Truyền hình Việt Nam). Qua một số hình ảnh bị "chụp lén" ngay trên màn hình livestream, nhan sắc của hot girl Khánh Vy lập tức gây chú ý, netizen nhanh chóng so sánh nhan sắc của cô. Cũng qua đây, Khánh Vy nhận được khá nhiều lời khen vì ngoại hình, cũng như sự thân thiện với các bạn học sinh bên cạnh. Nữ MC Gen Z liên tục hâm nóng bầu không khí tại điểm cầu xứ Nghệ, dù không dẫn trên sân khấu chính thế nhưng Khánh Vy vẫn chiếm trọn spotlight trong dàn MC ngày hôm nay. Khánh Vy (sinh năm 1999) từ lâu được xem là hình mẫu "con người ta" khi không chỉ xinh đẹp mà còn cực giỏi giang. Hiện tại, Khánh Vy đang là MC dẫn dắt Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 cùng MC Ngọc Huy thay BTV Diệp Chi. Ngoài ra, cô nàng còn cộng tác ở các chương trình tiếng Anh như 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English In A Minute... của VTV. Ngắm nhìn Khánh Vy trên sâu khấu quá đỗi xinh đẹp, khiến cho mọi ánh mắt khán giả trong điểm cầu đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cách đây khoảng 5 năm, cô đã nổi danh là "hot girl 7 thứ tiếng" khi xuất hiện trong clip đùa vui cùng bạn bè với nhiều thứ tiếng khác nhau: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt. Khánh Vy là cựu học sinh chuyên Anh C5K42 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cô bạn còn tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Từ hotgirl 7 thứ tiếng update lên 10 ngôn ngữ: Khánh Vy lột xác sau 5 năm gây bão - Nguồn: Yan News

