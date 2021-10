Dẫn Đường lên đỉnh Olympia, "hot girl 7 thứ tiếng" bị chê gu thời trang

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 đang có hàng loạt sự thay đổi như format, nhạc hiệu, sân khấu và cả MC nữ. Theo đó, " hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy thay thế đàn chị Diệp Chi trở thành MC trẻ nhất lịch sử chương trình. Sau khi chương trình công bố MC mới, nhiều người bày tỏ háo hức mong chờ phần thể hiện của "hot girl 7 thứ tiếng". Nhìn chung, cô bạn Trần Khánh Vy đã hoàn thành tốt vai trò của mình, tuy nhiên theo một số ý kiến thì cô nàng này vẫn chưa thực sự nổi bật và chỉ ở mức tròn vai. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến một số dân mạng đưa ra những ý kiến trái chiều đó là trang phục mà nữ MC Khánh Vy lựa chọn. Trong 2 tập gần đây, Khánh Vy đều diện một kiểu quần âu, khi thì kết hợp với áo peplum trắng, khi thì áo sơ mi nâu. Kiểu kết hợp trang phục này giúp Khánh Vy trông năng động, hiện đại nhưng bị một bộ phận khán giả đánh giá là nhạt nhòa, thiếu nổi bật, đặc biệt là so với đàn chị Diệp Chi. Bởi trước đó, mỗi lần lên sóng, Diệp Chi thường chọn váy hoa nhí hay những chiếc váy có màu sắc sặc sỡ, nổi bật trong khi Khánh Vy chỉ diện quần tây áo sơ mi đơn giản, màu sắc trung tính. Bên cạnh những ý kiến chê thời trang lên sóng của Khánh Vy nhạt nhòa thì có không ít ý kiến bảo vệ "hot girl 7 thứ tiếng". Các dân mạng cho rằng lựa chọn trên hoàn toàn phù hợp với một chương trình chiếu trên sóng truyền hình quốc gia như Đường Lên Đỉnh Olympia bởi đây là một game show lâu năm, có khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau nên cô mới ăn mặc nhã nhặn, lịch sự như vậy. Hơn nữa, có thể trang phục mà Khánh Vy mặc trong chương trình là do stylist của chương trình chứ không hoàn toàn là do cô nàng lựa chọn. Trở thành MC trẻ tuổi nhất của một chương trình có tuổi đời bằng đúng số tuổi của mình, áp lực với Khánh Vy là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, qua 2 tập phát sóng, cô nàng cho thấy thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Phía trước là cả hành trình dài với Đường lên đỉnh Olympia và thời gian cho Khánh Vy thể hiện mình còn nhiều. Và hy vọng cô nàng sẽ khiến những khán giả khó tính nhất cũng bị chinh phục. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

