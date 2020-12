Đám cưới rước dâu bằng máy cày ở xứ Nghệ gây sốt

Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ loạt hình ảnh rước dâu bằng máy cày của chàng rể quê Nghệ An nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV Những bức hình rước dâu bằng "siêu xe" độc đáo này được chia sẻ kèm dòng trạng thái lầy lội: “Một thoáng Nghệ An ngày trở lạnh, chú rể mần “siêu xe” đi rước dâu uy tín luôn”. Ảnh: FBNV Được biết, chủ nhân của màn rước dâu bằng máy cày ấn tượng này là anh Phạm Văn Hùng (SN 1997, quê Nghệ An). Hùng và vợ đã có 1 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Ảnh: FBNV Cặp đôi cô dâu – chú rể cùng ngồi trên chiếc máy cày "hầm hố”, theo sau là dàn quan khách hồ hởi đưa dâu. Chú rể không giấu nổi được sự phấn khích khi được lái máy cày đến đón vợ mình. Ảnh: FBNV Trước đó trên mạng xã hội đã từng xuất hiện không ít những màn rước dâu độc đáo bằng máy cày như thế này. Mặc dù chỉ là công cụ thô sơ cho sản xuất nông nghiệp, thế nhưng nhiều cặp đôi vùng nông thôn đã chế tạo nó thành những "siêu xe" rước dâu gây ấn tượng. Ảnh: A Q Hình ảnh rước dâu bằng máy cày nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và rất nhiều lượt bình luận quan tâm. Ảnh: A .Q Không cần siêu xe tiền tỷ hay những phương tiện đắt tiền khác, đám cưới vẫn vui vẻ và nổi khắp một miền quê vì cách đón dâu độc, lạ. Chiếc "xe hoa" sẽ được trang trí bóng bay, gắn hoa tươi không khác gì xe hoa bằng ô tô bình thường. Những hình ảnh này thường thấy ở vùng nông thôn vừa bình dị lại rất gần gũi. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng, đôi khi chẳng cần siêu xe tiền tỷ, xế đẹp sang mà đám cưới vẫn trở nên nổi bật, vui vẻ khắp một vùng quê. Ảnh: Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những đám cưới nổi tiếng xa xỉ bậc nhất showbiz Việt - Nguồn: SaoStar

