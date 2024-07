Đám cưới năm 2024 mà cứ ngỡ "một ngàn chín trăm hồi đó"

Loạt hình ảnh một đám cưới của miền quê Đồng bằng Sông Cửu Long khiến netizen không khỏi xuýt xoa những ngày qua. Từ trang phục cô dâu chú rể, đến các lễ hỏi, cách bài trí đám cưới đều theo phong cách đám cưới Nam Bộ xưa khiến nhiều người vô cùng hoài niệm. Không chỉ có cô dâu chú rể mà quan viên hai họ, phụ huynh của 2 gia đình cũng mặc những trang phục truyền thống xưa khiến nhiều người vô cùng thích thú. Đám cưới đặc biệt đó là của chú rể Trần Hữu Phú (29 tuổi) và cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Trang (22 tuổi) được tổ chức tại huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre). Chú rể Hữu Phú đã lên ý tưởng và sưu tầm các vật dụng chuẩn bị cho đám cưới từ năm 2023. Anh tốn 2,5 tháng để trang trí không gian hôn lễ độc đáo. Khu vực lễ đường treo dây môn, sắc kỹ, nhờ các nghệ nhân cắm hoa kiểu đuôi công. Hữu Phú chia sẻ, để tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống, cần có sự say mê, am hiểu văn hóa xưa chứ không chỉ là sự yêu thích nhất thời. Anh tự viết câu đối trên vải đỏ bằng mực tàu pha với keo da trâu để không loang. Các câu đối được anh lấy từ trong sách của ông bà để lại, có ý nghĩa về ngày cưới, chúc phúc cho cặp vợ chồng. Ảnh cưới để cổng cũng được cặp đôi chụp theo phong cách xưa. Từng chi tiết nhỏ trong đám cưới đều được cặp đôi chăm chút, gửi gắm tình cảm của mình, với mong muốn để lại cho khách tham dự ấn tượng khó quên. Chú rể cầm áo rọc sang nhà gái, khi trình lễ trước họ hàng sẽ khoác cho cô dâu để làm lễ gia tiên. Ngoài ra, chàng trai Bến Tre còn nhờ người cháu thiết kế giúp thiệp cưới theo ý tưởng của mình rồi lên TPHCM in ấn. Anh tự tay nắn nón viết từng tấm thiệp cưới bằng bút mực ngòi lá tre, gửi đến người nhận. Thực hiện đám cưới theo phong cách truyền thống, cặp đôi Hữu Phú và Ngọc Trang nhận được sự ủng hộ của gia đình. Khách tham dự lễ cưới cũng rất ngạc nhiên, hào hứng với đám cưới đặc biệt của cặp đôi. (Ảnh: NVCC)

