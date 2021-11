Đám cưới khủng xứ Trung, nhà trai mang 18 gánh sính lễ xin dâu

Ngày 24/11, một video ghi lại cảnh đám cưới mà nhà trai gánh sính lễ đến nhà gái ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trong video đám cưới khủng, đội ngũ nhà trai hùng hậu xếp hàng nghiêm chỉnh, mang theo 18 quang gánh sính lễ đến nhà gái. Được biết, các món sính lễ trong đám cưới siêu khủng bao gồm tiền mặt, trang sức vàng bạc, rượu, vật phẩm thiết yếu hàng ngày và những món quà khác. Đi đầu trong đội hình nhà trai là chú của chú rể, mang theo sính lễ đắt giá nhất là 1,88 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng). 18 quang gánh sính lễ được xem là hình thức trang trọng và may mắn nhất tại thành phố Nghĩa Ô. Theo phong tục địa phương, sính lễ của nhà trai chỉ là tượng trưng, và nhà gái không chỉ phải trả lại sính lễ mà còn phải sắm theo của hồi môn khi đôi trẻ kết hôn. Sau khi thông tin và hình ảnh về 18 quang gánh sính lễ của nhà trai được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Hầu hết đều trầm trồ về phong tục kì lạ của địa phương và cho rằng đây chỉ là hình thức trong ngày cưới. Bởi nếu nhà gái thật sự nhận 18 quang gánh sính lễ sẽ khiến nhà trai chịu áp lực về kinh tế rất lớn và đây cũng có thể trở thành lý do khiến nhiều thanh niên e ngại chuyện cưới xin do chi phí tổ chức hôn lễ quá tốn kém. "Nhà trai chuẩn bị 1,88 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng) cho đủ số sính lễ không phải là chuyện đơn giản" hay "Tuân theo phong tục địa phương là cách giữ gìn bản sắc văn hóa, nhưng đôi khi chi phí bỏ ra quá lớn, hiện nay nhiều gia đình cũng rút ngắn trình tự để hai bên gia đình đều thoải mái"... là những bình luận dân mạng để lại dưới video đám cưới khủng ở xứ Trung. Trước đó, trên mạng không ít những đám cưới với quà sính lễ siêu khủng tại Trung Quốc được đăng tải khiến các netizen "mắt chữ O miệng chữ A" bởi giá trị vật chất quá lớn. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

