Đà Lạt mở lại quán cà phê, “sống ảo cháy máy” thôi!

Đà Lạt mở lại quán cafe có lẽ là thông tin vui nhất dành cho nhiều bạn trẻ thích sống ảo nơi đây. Sau Sau 2 tháng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt Đà Lạt đã được mở cửa lại những dịch vụ thiết yếu, nới lỏng du lịch nội tỉnh. Thông tin mở quán cafe của thành phố Đà Lạt đã khiến không ít bạn trẻ vui mừng, hào hứng. Hiện tại, nhiều người đang rủ rê nhau đến check in ngay những quán cafe view đẹp tại đây sau nhiều ngày tháng "cấm cửa". Một trong những quán cafe view đẹp Đà Lạt phải kể đến Vườn Yên. Vườn yên nằm cuối hẻm nhà thờ Domaine, cách trung tâm thành phố chưa đầy 1km. Vườn Yên nổi tiếng với phong cách đậm chất Nhật Bản, nơi đây từng được mệnh danh là 1 trong những quán cafe đẹp được nhiều bạn trẻ đến "sống ảo cháy máy". Đây cũng là địa điểm check in Đà Lạt sau mùa dịch được các bạn trẻ lựa chọn. Làng Vũ Thị không còn là cái tên xa lạ với những tín đồ cafe Đà Lạt. Không chỉ nổi bật vào ban ngày, đêm đến, Làng Vũ Thị còn mang vẻ đẹp huyền ảo làm say đắm lòng người. Nằm ở một vị trí đắc địa, Làng Vũ Thị được bao bọc bởi những ánh đèn sáng trên các cung đường, đèn ấm áp trải dài thung lũng, khiến quán trở nên lung linh và lãng mạn. Route 66 cafe được xem là quán cafe đẹp ở Đà Lạt. Route 66 có cả không gian sân vườn với cây xanh mướt và không gian trong nhà được decor bởi những bộ bàn ghế, giá sách, quầy bar...xưa cũ. Không gian nơi đây giản dị, vạn vật bình yên giữa khung cảnh cây cối xanh mướt sẽ mang đến cho bạn những phút giây thật thư giãn cùng bạn bè. Một cái tên cực hot khác trong danh sách các quán cafe đẹp ở Đà Lạt chính là Mê Linh coffee garden. Quán cafe đẹp ở Đà Lạt luôn là điều khiến nhiều tín đồ "sống ảo" tìm đến, đặc biệt là sau thời gian 2 tháng cùng cả nước gồng mình chống dịch. Được biết, các quán ăn uống (kể cả quán ăn uống vỉa hè), phục vụ cùng lúc không quá 50% số người so với ngày thường (chỉ được bố trí tối đa 50% số bàn ghế). Ảnh: Tổng hợp Internet Mời độc giả xem video: BÍ KÍP LỰA CHỌN TƯ THẾ SỐNG ẢO ĐẸP VÀ CHẤT - Nguồn: YAN News

