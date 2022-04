Cựu MC Đường lên đỉnh Olympia, hé lộ cơ duyên vào "vũ trụ VTV"

MC Diệp Chi là một trong những cái tên được khán giả yêu thích nhất nhì VTV. Cô ghi dấu ấn qua các chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, Điều Ước Thứ 7, Rung Chuông Vàng,... Diệp Chi tên thật là Nguyễn Diệp Chi, sinh năm 1986, sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh, Nghệ An. Từ lúc con bé, nữ MC VTV đã học rất giỏi, cô sở hữu 1 bảng thành tích học tập đáng nể. Cựu MC Đường Lên Đỉnh Olympia từng đoạt giải 3 môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12, giành giải nhất chương trình Nữ Sinh Tương Lai ở khu vực miền Trung. Tính đến thời điểm hiện tại, Diệp Chi đã gắn bó với VTV được hơn 16 năm. Cô nàng bén duyên với VTV nhờ một tờ thông báo tuyển CTV của Đài truyền hình Việt Nam được dán tại cổng trường. Chương trình đầu tiên mà Diệp Chi được thử sức là Rung Chuông Vàng, đây là chương trình gắn bó với cô đến khi cô tốt nghiệp ĐH. Một thời gian sau, nữ MC gốc Nghệ An đã chính thức trở thành "người của VTV", đảm nhiện vị trí BTV. Năm 2007, MC Diệp Chi lần đầu tiên xuất hiện ở Đường Lên Đỉnh Olympia. Khi đó cô là MC điểm cầu Nghệ An tại trận chung kết năm. au đó, Diệp Chi tiếp tục đảm nhận ví trí MC điểm cầu vào Chung kết mùa 13, tại điểm cầu THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN. Năm 2017, Diệp Chi chính thức bắt đầu đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nữ MC được khán giả đón nhận, dành tình cảm yêu mến bởi lối dẫn thông minh, trưởng thành nhưng không kém phần duyên dáng, hóm hỉnh. Không chỉ gây ấn tượng với vai trò là 1 MC truyền hình, Diệp Chi còn đảm nhiệm vị trí đạo diễn và tham gia tổ chức sản xuất của các chương trình: Điều Ước Thứ 7, Ai Là Triệu Phú, Cafe Sáng... Diệp Chi được khán giả vô cùng yêu mến và đặt cho biệt danh "MC hay cười" của VTV. Có biệt danh như vậy bởi cô có một cười ấm áp, phong thái tự tin cùng chất giọng truyền cảm. Theo nhận xét của các đồng nghiệp và bạn bè, Diệp Chi thuộc tuýp người hăm chỉ, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Nữ MC từng chia sẻ có những ngày cô dành đến 18 tiếng ở đài truyền hình để hoàn thành công việc. Năm 2021, Diệp Chi khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi chính thức thông báo không còn dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia nữa. Rời khỏi vị trí quen thuộc, cô lùi về phía sau sân khấu nhiều hơn, đảm nhận vị trí đạo diễn Điều Ước Thứ 7, Cuộc Hẹn Cuối Tuần và chịu trách nhiệm sản xuất kiêm đạo diễn của Ai Là Triệu Phú.

