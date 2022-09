Cựu đại úy từng "náo loạn" sân bay 3 năm trước giờ ra sao?

Ngày 11/8/ vụ việc nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng. Cụ thể, vào khoảng 13h35 ngày 11/8, nữ hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội), đi cùng khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM – Hà Nội. Vì quá số cân quy định nên nhân viên hàng không từ chối nhận kiện hành lý thứ 5. Lập tức bà này có lời lẽ chửi bới, mạt sát nhân viên. Sau khi qua cửa an ninh, bà Hiền làm mất thẻ máy bay nên quay lại quầy check-in lớn tiếng đòi lại với những lời thô tục, thóa mạ nhân viên hàng không. Chưa dừng lại, nữ công an quận Đống Đa lao vào đánh nhân viên an ninh nhưng la lên bị nhân viên hành hung. Sau khi vụ việc của cựu đại úy Lê Thị Hiền được đăng tải đã thu hút vô vàn những bình luận bức xúc từ người dùng mạng xã hội. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và đưa ra hình thức xử phạt thích đáng với nhân vật Lê Thị Hiền. Cụ thể, người phụ nữ này bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự và bị cấm bay 12 tháng. Chưa hết, Công an TP Hà Nội xử phạt Lê Thị Hiền bằng hình thức giáng 2 cấp quân hàm từ đại úy xuống trung úy, đồng thời buộc ra khỏi ngành. Mới đây, theo báo Thanh Niên, TAND Q.Đống Đa (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên cựu đại úy Lê Thị Hiền (39 tuổi, trú P.Trung Hòa, Cầu Giấy) 7 năm tù về tội “cướp tài sản”. Theo cáo buộc, năm 2019, Hiền hùn vốn mở quán bar Magic Lounge tại số 106 Tôn Đức Thắng (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa) để kinh doanh đồ ăn uống, bóng cười… Hiền nhận trách nhiệm quản lý hậu cần, thu chi, “đối ngoại” cho quán bar này. Để tăng doanh thu, nhóm của Hiền thuê Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán và áp doanh thu hàng tỉ đồng mỗi tháng, nếu không đạt Trang không được hưởng công. Để đảm bảo doanh số, Trang sử dụng “mỹ nhân kế” và sẵn sàng phạm pháp khi khách không trả tiền. Cụ thể, Trang yêu cầu các nhân viên nữ dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với nam giới, sau đó lôi kéo đến quán chơi cùng và gọi đồ sẵn. Chơi được một lúc, nhân viên của Trang sẽ bỏ trốn, để lại khách cho Trang và nhóm nhân viên nam xử lý. Nếu không chịu trả tiền, khách sẽ bị đe dọa, đánh đập để buộc trả tiền hoặc để lại tài sản giá trị. Theo chỉ dẫn của Hiền, Trang cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản của khách với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng. Tháng 11/2021, Công an Q.Đống Đa phát hiện hành vi phạm tội của Hiền nên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, đồng thời bắt Hiền và đồng bọn để xử lý.

