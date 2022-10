Cuối tuần ngồi đâu: Loạt quán xá như thời bao cấp ở Hà Nội

Căng tin 109 là một trong top hàng quán mang vẻ đẹp lạ nhưng lại xưa cũ, với những món đồ mộc mạc, đơn sơ của những ngày rêu phong. Ảnh: @Cangtincaphe Quán cà phê này nằm nép mình dưới chân một dãy nhà trong 1 khu tập thể. Đến đây, bạn còn có thể tìm được những món ăn mì tôm trẻ em, ô mai hoa đào, hộp C trái tim,... khiến người ta không thể không nhớ về tuổi thơ. Ảnh: @Cangtincaphe Với nền tường vàng đặc trưng của những khu tập thể cũ, quán có không gian bé nhưng lại vô cùng ấm cúng. Địa chỉ: ngõ 198 Xã Đàn, Q. Đống Đa. Ảnh: @Cangtincaphe Bao Cấp Cafe cũng là một trong những quán cà phê Hà Nội nên ghé thăm dịp cuối tuần. Ảnh: @Baocapcafe Quán cafe có diện tích khá hẹp trang trí theo tông màu vàng nhạt, bàn ghế gỗ nhỏ, đệm ghế được làm từ vỏ chăn con công, cánh cửa gỗ sờn màu, chiếc tivi huyền thoại,…Ảnh: @Baocapcafe Ngoài cà phê, thì quán còn có nước rau má và nước sắn dây, những món đồ uống mà bà và mẹ thường pha những ngày hè nóng của năm 80 và 90. Địa chỉ: Số 1 ngõ 189 phố Giảng Võ, Đống Đa. Ảnh: @Baocapcafe Nằm trong top quán cà phê xưa cũ ở Hà Nội không thể không nhắc đến Zoom Bao Cấp. Ảnh: normaltus Từ ngoài cửa đi vào là không gian tái hiện lại phố phường Hà Nội xưa, với loa phường treo trên cột điện, với các con phố: Phố Hàng Bột, Phố Hàng Cháo, Phố Phất Lộc,… Ảnh: normaltus Quán được bài trí tỉ mỉ đến từng chi tiết để làm sống dậy những ký ức xưa cũ của một thời đã qua. Địa chỉ: P110 C6 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa. Ảnh: normaltus Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương còn được gọi thân thương với cái tên Hợp tác xã ăn uống. Ảnh: @MaiLan Đây là một nhà hàng phục vụ rất nhiều món, không riêng gì món Việt, nhưng vì lối thiết kế lấy cảm hứng từ thời bao cấp, nên nhiều người vẫn hay nhớ tới quán như một cửa hàng ăn uống thời mậu dịch. Ảnh: @MaiLan Tất cả đồ vật trông có vẻ đơn giản, nhưng lại mang nhiều hoài niệm nhớ nhung cho người xem. Địa chỉ: 46 An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ. Ảnh: @MaiLan

