Cười ngất những mâm cơm sau cơn "bão vô địch"

Trong trận đấu chung kết vào 15/12 vừa qua, người dân cả nước vô cùng vui sướng khi ĐT Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch mùa giải. Để đạt được thành tích đó, các cầu thủ của chúng ta đã vô cùng cố gắng, giữ vững tinh thần đoàn kết cùng nhau lập nên kì tích. Hưởng ứng niềm vui chiến thắng vào đêm 15/12, cả nước Việt Nam bỗng bừng sáng trong màu đỏ của cờ tổ quốc, của tình yêu và niềm tin. Rất nhiều nơi, các cổ động viên đã cùng nhau ra đường hòa vào dòng người “bão” mừng chiến thắng. Tuy nhiên, sau cơn “bão” đó còn lại gì? Những bức hình dưới đây sẽ cho ta thấy được sự thật cười rớt nước mắt sau những buổi đi bão ăn mừng. Do quá nhiệt tình, quá yêu bóng đá Việt Nam nên người hâm mộ đã không ngần ngại liên tục gõ trống bằng mâm. Kết quả là những chiếc mâm méo mó, co rúm thậm chí là thủng to không dùng được nữa như thế này. Rất nhiều cư dân mạng đã có những bình luận thú vị dưới những tấm hình này. “Chưa ăn thua đây còn chưa tính cái muôi cơm bị gãy luôn rồi nhá!”, bạn Quang Anh chia sẻ về hậu quả của việc ăn mừng hơi “quá đà” của mình. “Sau ngày Vinh quang Vô địch Aff là ngày đồng nát Việt Nam 16/12.”, bạn Ngô Xuân Trường hài hước nói. Những hình ảnh dễ thấy trong mỗi đợt “bão” ăn mừng ĐT bóng đá Việt Nam.

