Cuối cùng Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũng chịu ôm nhau tình tứ

vợ sắp cưới của hậu vệ Hồ Tấn Tài - chia sẻ một loạt ảnh selfie vui vẻ cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và dàn WAGs trong đám cưới của Thành Chung và Tố Uyên tối 13/4. Tuy nhiên, chiếm spotlight trong những bức hình được Hiếu Phạm chia sẻ chính là cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Trong hai bức hình, Tấn Tài ôm Hiếu Phạm, diễn viên Bảo Hân ôm vai cô dâu Tố Uyên còn bạn gái Đoàn Văn Hậu tình tứ bên anh chàng. Nàng WAGs tựa cằm vào vai cầu thủ Đoàn Văn Hậu, vòng tay ôm lấy hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Chưa từng công khai mối quan hệ yêu đương, nhưng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu liên tục lộ những khoảnh khắc tình cảm. Đoàn Văn Hậu từng đến cổ vũ cho Doãn Hải My tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng bị soi nhiều lần đăng ảnh với chú thích tương đồng, check-in cùng một địa điểm. Doãn Hải My, sinh năm 2001, gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng. Doãn Hải My từng ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào Top 10 chung cuộc. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên khoe những tấm ảnh 1 mình đầy xinh đẹp. Nhưng fan vẫn liên tục nhắc đến Đoàn Văn Hậu ở phần bình luận ảnh của người đẹp. Cách đây chưa lâu, các "thám tử" mạng lại soi ra một hành động vô cùng đặc biệt của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khi chàng cầu thủ dẫn bạn gái tin đồn tới gặp bố mình ở Thái Bình lên Hà Nội thăm con trai. Văn Hậu và Hải My lộ nhiều bằng chứng hẹn hò song cả hai không lên tiếng phản hồi.

