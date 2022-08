Cuộc sống nữ MC thời tiết từng nổi tiếng trong “Người ấy là ai”

Phạm Thanh Tâm là nữ MC thời tiết từng gây chú ý trong chương trình Người ấy là ai, cô gái này được cư dân mạng ưu ái gọi là "nữ thần thời tiết" nhờ ngoại hình nổi bật. "Hot girl thời tiết" sở hữu nhan sắc được cư dân mạng gọi vui là "vẻ đẹp 5 trong 1" bởi khi thì giống Hương Tràm, lúc giống hot girl Hà Min, ở một vài góc mặt Thanh Tâm cũng giống Á hậu Huyền My. Tại đây, gái xinh quyết định trao hoa cho chàng bác sĩ điển trai Quang Lâm. Khi đó, cặp đôi nhận về rất nhiều ngợi khen "trai tài, gái sắc" và kỳ vọng sẽ có một kết thúc tốt đẹp sau khi tìm hiểu. Sau chương trình, Thanh Tâm - Quang Lâm cho biết họ thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhưng chưa có cơ hội gặp. Không lâu sau, nữ BTV xinh đẹp cho biết giữa 2 người chỉ là chị em. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cặp đôi khá tiếc nuối. Hiện tại, Thanh Tâm là MC/BTV "Thời Tiết" chính tại Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh. Ngoài công việc nhà đài, cựu sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn còn là mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng, kinh doanh shop thời trang riêng, mở lớp dạy các em nhỏ làm người dẫn chương trình. Trên trang cá nhân, Thanh Tâm thường xuyên đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc. So với thời điểm tham gia "Người Ấy Là Ai", nhan sắc Thanh Tâm được nhận xét ngày càng thăng hạng. Cô nàng xinh đẹp, quyến rũ hơn nhiều so với thời điểm đó. Lợi thế ngoại hình giúp Thanh Tâm trở thành "gương mặt vàng" cho các nhãn hiệu thời trang. Về đời tư, sau khi chấm dứt với chàng bác sĩ điển trai Quang Lâm - Thanh Tâm của hiện tại có vẻ vẫn độc thân vui vẻ. Cô nàng chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ yêu đương với chàng trai nào trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

