Công khai hẹn hò, Văn Hậu và bạn gái lộ khoảnh khắc hài hước

Sau bao ngày tháng ''úp mở'', mới đây Đoàn Văn Hậu chính thức công khai loạt ảnh tình tứ bên Doãn Hải My như lời thông báo về mối quan hệ của họ. Chỉ ít phút đăng tải, loạt ảnh chưa từng lên sóng của cặp "trai tài gái sắc" đã thu hút bão tương tác. Đồng nghiệp, người hâm mộ thi nhau vào chúc mừng Văn Hậu và Doãn Hải My. Cư dân mạng cũng hối thúc đôi trẻ "cưới thôi". Gây chú ý nhất là bình luận của Hà Đức Chinh. Nam cầu thủ gửi bức ảnh Đoàn Văn Hậu chở Doãn Hải My trên chiếc xe máy, kèm theo lớn nhắn: "Bình thường xe của tôi là kẹp 3 được đấy nhưng hai bạn ngồi vào thì hết chỗ luôn". Nhìn khoảnh khắc cặp đôi ngồi trên xe máy nhiều người hóm hỉnh bảo cặp đôi như sắp muốn "nuốt chửng chiếc xe", bởi trông hai người ai nấy đều cao, to mà xe thì bé. Loạt ảnh tình tứ của Văn Hậu và bạn gái làm không ít người hâm mộ còn dự đoán rằng đây chính là tín hiệu của việc đám cưới ngay cận kề. Về phía bạn gái Đoàn Văn Hậu, sau bài đăng đầy bất ngờ từ bạn trai, cô hiện vẫn chưa có động thái nào ngoài bình luận “Ok bạn” bên dưới phần bình luận. Rất đông bạn bè đã cùng vào chúc mừng đồng thời bày tỏ sự xúc động trước màn tỏ tình này của Đoàn Văn Hậu. Thời điểm mới rộ lên tin đồn tình cảm cách đây hai năm, người hâm mộ đã tích cực “đẩy thuyền” cặp đôi vì rất xứng đôi vừa lứa. Trong khi Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trụ cột của đội tuyển bóng đá Việt Nam thì Doãn Hải My không chỉ xinh đẹp mà còn là nữ sinh trường Luật, từng tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Đoàn Văn Hậu còn từng bị bắt gặp đi ăn cùng với bố mẹ của Doãn Hải My cho thấy mối quan hệ gắn bó của hai người. Đoàn Văn Hậu còn từng bỏ ra 5 tỉ đồng để tậu một căn hộ cao cấp ngay tại Hà Nội, được xem là động thái chuẩn bị cho tổ ấm sau này. Loạt ảnh tình cảm với Doãn Hải My do chính Văn Hậu đăng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

