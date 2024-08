Rich kid Chao biến hình “tiểu thư quyến rũ” với chiếc váy lụa

Rich kid Chao (Châu Anh, 2003) được biết đến là một trong những bạn trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ban đầu, cô nàng gây chú ý bởi những đoạn clip chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, giàu có. Bên cạnh đó, Chao cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi dù còn rất trẻ tuổi đã tự lập trong tài chính, không dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ. Với fan game, cô nàng ghi dấu ấn khi có nhiều hoạt động thú vị gắn với cộng đồng Liên Quân. Theo dõi Chao này từ những ngày đầu, nhiều người nhận xét hình tượng của nữ rich kid ngày càng trưởng thành, chín chắn và thoáng hơn trong cách diện đồ. So với trước đây, Chao thường xuất hiện với hình ảnh mặc áo phông đơn giản. Còn hiện tại, cô bạn bắt đầu theo đuổi phong cách gợi cảm, cuốn hút hơn. Mới đây, nữ rich kid thêm một lần chiếm sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mà trong đó cô nàng khoe nhan sắc "nuột" không kém gì nhân vật AI, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Với làn da trắng hồng, mịn màng, đôi mắt to tròn, trong bộ cánh lụa sang trọng, gợi cảm, Chao đã làm không ít người trầm trồ. Trước đó, có dịp giao lưu với người hâm mộ, Chao cho biết cách ăn mặc hiện tại thể hiện sự tự tin, yêu bản thân của cô nàng. “Chao đang dần yêu bản thân và tự tin với cơ thể của mình thôi. Confidence looks good on you (tạm dịch: Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin) nên hãy cứ mặc những gì các bạn thích và làm các bạn tự tin nhé”, nữ rich kid viết. Hiện tại Chao là du học sinh tại Đại học New York (Mỹ), chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện và quảng cáo kỹ thuật số. Chao thường xuyên đi du lịch ở nhiều quốc gia trên thế giới.

