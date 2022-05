Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines chuẩn hoa hậu mới 7 tuổi

Là ái nữ đầu lòng của cặp đôi hàng đầu làng giải trí Philippines thế nên ngay từ khi mới lọt lòng, Maria Letizia Dantes (tên thân mật là Zia) đã được săn đón nhiệt tình, truyền thông đưa tin liên tục. Thậm chí, báo chí tại Philippines còn gọi con gái đầu lòng của Marian Rivera là “em bé hoàng gia” của showbiz. Ngay từ khi còn rất bé, Zia đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi sở hữu vẻ đẹp như thiên thần. Nhóc tì nhà mỹ nhân đẹp nhất philippines có đôi mắt to đen lay láy, khuôn miệng xinh xắn đáng yêu cùng chiếc mũi cao thẳng. Khi càng lớn, Zia ngày càng lộ thêm nét đẹp đáng ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng Zia thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ hơn là bố. Chính vì thế mà netizen vẫn thường gọi nhóc tì này chính là bản sao nhí của Marian Rivera. Với đôi mắt cùng khuôn miệng y như đúc, Zia được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân không kém gì Marian Rivera. Tờ The Manila Times từng dành lời khen cho vẻ ngoài “xinh như thiên thần” của tiểu mỹ nhân này và dự đoán cô bé sẽ là Hoa hậu Philippines tương lai. Không chỉ sở hữu diện mạo xinh đẹp hơn người ngay từ nhỏ, Zia cũng sớm bộc lộ nhiều ưu điểm khác và còn mang tiềm năng trở thành ngôi sao trong tương lai. Là ái nữ của sao lớn, không khó hiểu khi Zia được đầu tư, chăm chút khá nhiều cho phần hình ảnh. Dẫu vậy, vợ chồng của Dingdong Dantes cũng chọn những mẫu trang phục không quá lộng lẫy, đắt tiền mà vẫn giữ sự nữ tính, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Ngay từ lúc còn khá nhỏ cho đến hiện tại khi lên 7 tuổi, Zia rất tự tin khi diễn trước ống kính. Đó là lý do tại sao nhóc tì rất thường xuyên cùng mẹ chụp hình, quay quảng cáo. Bé Zia lần đầu đóng quảng cáo từ lúc 4 tháng tuổi và hiện vẫn đang là sao nhí cực đắt show. Thậm chí từ năm 2016, mỹ nhân đẹp nhất Philippines đã gây choáng khi cho biết cát-xê của con gái còn cao hơn cả mẹ. Toàn bộ cát-xê của Zia sẽ được chuyển vào tài khoản riêng và khi đủ 18 tuổi, cô bé có thể sử dụng số tiền đó. Dingdong Dantes và Marian Rivera cũng đầu tư rất khủng cho chuyện học của ái nữ đầu lòng. Hiện tại, nhóc tì này có thể đánh trống, chơi ghita, piano, thường xuyên đến lớp luyện thanh. Chưa kể, bé còn thích những hoạt động ngoài trời, tự tay làm đồ thủ công, trồng cây, may áo quần…

