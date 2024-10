Con gái MC Diệp Chi ngày càng ra dáng "hot girl"

An Nhiên (tên thường gọi Sumo , sinh năm 2011) là con gái của MC/BTV Diệp Chi. Cô bé hiện đang là học sinh lớp 8 tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đồng hành cùng nhau từ những chuyến du lịch đến các sự kiện, hoạt động thường ngày. Giờ đây, bé An Nhiên đã dần trở thành một thiếu nữ, sở hữu nhan sắc và chiều cao nổi bật. Hai mẹ con MC Diệp Chi dường như gắn bó "như hình với bóng". Ngoài những sự kiện thường ngày, hai mẹ con còn tranh thủ vi vu khắp nơi. An Nhiên từng được đi qua 16 nước trên thế giới trong vòng 4 năm, những bức hình check in của hai mẹ con tại những địa điểm hút khách trên thế giới, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Hai mẹ con MC Diệp Chi check in tại Nhật, Ý Thổ Nhĩ Kỳ... dường như nữ MC đi đến đâu cũng có sự đồng hành của cô con gái rượu An Nhiên. An Nhiên là một cô bé có tính cách vui vẻ hoạt bát, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ Diệp Chi. MC Diệp Chi từng khoe An Nhiên tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu "Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần". Ngay từ nhỏ cô bé đã được cùng mẹ vi vu 16 nước trên thế giới, nên khả năng ngoại ngữ và sự hoạt ngôn của An Nhiên được trau dồi từ sớm và ngày càng tiến bộ. Ở tuổi 13, An Nhiên lớn phổng phao, cao hơn hẳn mẹ, nhìn qua cứ tưởng là hai chị em gái, chứ không phải hai mẹ con. Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như nụ cười tươi rạng rỡ, má lúm đồng tiền... cùng sự hoạt ngôn và khả năng ngoại ngữ đáng nể.

An Nhiên (tên thường gọi Sumo , sinh năm 2011) là con gái của MC/BTV Diệp Chi. Cô bé hiện đang là học sinh lớp 8 tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đồng hành cùng nhau từ những chuyến du lịch đến các sự kiện, hoạt động thường ngày. Giờ đây, bé An Nhiên đã dần trở thành một thiếu nữ, sở hữu nhan sắc và chiều cao nổi bật. Hai mẹ con MC Diệp Chi dường như gắn bó "như hình với bóng". Ngoài những sự kiện thường ngày, hai mẹ con còn tranh thủ vi vu khắp nơi. An Nhiên từng được đi qua 16 nước trên thế giới trong vòng 4 năm, những bức hình check in của hai mẹ con tại những địa điểm hút khách trên thế giới, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Hai mẹ con MC Diệp Chi check in tại Nhật, Ý Thổ Nhĩ Kỳ... dường như nữ MC đi đến đâu cũng có sự đồng hành của cô con gái rượu An Nhiên. An Nhiên là một cô bé có tính cách vui vẻ hoạt bát, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ Diệp Chi. MC Diệp Chi từng khoe An Nhiên tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu "Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần". Ngay từ nhỏ cô bé đã được cùng mẹ vi vu 16 nước trên thế giới, nên khả năng ngoại ngữ và sự hoạt ngôn của An Nhiên được trau dồi từ sớm và ngày càng tiến bộ. Ở tuổi 13, An Nhiên lớn phổng phao, cao hơn hẳn mẹ, nhìn qua cứ tưởng là hai chị em gái, chứ không phải hai mẹ con. Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như nụ cười tươi rạng rỡ, má lúm đồng tiền... cùng sự hoạt ngôn và khả năng ngoại ngữ đáng nể.