Con gái Elly Trần biến hình hóa thiếu nữ, nhan sắc tựa búp bê

Nhắc đến các em bé lai Tây nổi tiếng nhất nhì Vbiz chắc chắn không thể bỏ qua cô bé Cadie Mộc Trà con gái của Elly Trần. Ngay từ khi mấy tháng tuổi, hình ảnh Cadie Mộc Trà đã gây bão khắp mạng xã hội. Không ít người sử dụng hình ảnh của bé gái làm ảnh đại diện. Nhiều mẹ bỉm sữa thậm chí còn vào “xin vía” để có thể sinh được một cô công chúa xinh đẹp, đáng yêu như Cadie Mộc Trà. Hiện tại, con gái Elly Trần đã lên 8 tuổi, các đường nét trên gương mặt ngày càng hoàn thiện hơn. Mới đây, hình ảnh của Cadie Mộc Trà một lần nữa gây bão với màn biến hình qua lớp make up. Đoạn clip con gái Elly Trần make up được một chuyên gia trang điểm đăng tải khiến nhiều người xuýt xoa. Mặt mộc vốn đã đẹp tựa thiên sứ, khi thêm chút son phấn, cô bé càng được tôn thêm các đường nét trên khuôn mặt. Được trang điểm theo tone nhẹ nhàng, tươi tắn, khuôn mặt của Cadie Mộc Trà sáng bừng cả khung hình. Cô bé cũng được mẹ cho nuôi tóc dài càng thêm yêu kiều, thướt tha. Dù mới lên 8 tuổi nhưng Cadie đã khá cao lớn, cộng thêm gương mặt lai Tây nên càng ra dáng thiếu nữ. Thời gian gần đây, Cadie Mộc Trà thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tham gia các buổi chụp hình quảng cáo. Có mẹ là người nổi tiếng, lại được xuất hiện trước truyền thông từ nhỏ nên Cadie khá dạn dĩ trước ống kính. Cadie Mộc Trà tự tin tạo dáng chụp ảnh không khác gì một mẫu nhí chuyên nghiệp. Nhiều người cũng dự đoán rằng, với nhan sắc cực phẩm này, chắc chắn Cadie Mộc Trà sẽ là một mỹ nhân đình đám trong tương lai. Với Elly Trần con cái là điều quan trọng nhất nên cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ của bản thân để con có cuộc sống tốt hơn. Cadie Mộc Trà cũng được mẹ rất chăm chút ngoại hình từ trang phục cho đến đầu tóc. Elly Trần từng tâm sự trên trang cá nhân, cô sẵn sàng mặc “đồ si” với giá bình dân để chọn cho con những bộ đồ tốt nhất. Dù mới 8 tuổi nhưng Cadie Mộc Trà đã rất chín chắn, trưởng thành. Cô bé là người luôn ở bên cạnh an ủi, động viên mẹ mỗi khi mẹ buồn. Thậm chí, Cadie còn là người nhắc nhở Elly Trần phải ăn uống để giữ gìn sức khỏe. Nhìn con gái trưởng thành trước tuổi khiến bà mẹ hai con đôi khi cảm thấy đau lòng vì cô bé quá hiểu chuyện.

Nhắc đến các em bé lai Tây nổi tiếng nhất nhì Vbiz chắc chắn không thể bỏ qua cô bé Cadie Mộc Trà con gái của Elly Trần. Ngay từ khi mấy tháng tuổi, hình ảnh Cadie Mộc Trà đã gây bão khắp mạng xã hội. Không ít người sử dụng hình ảnh của bé gái làm ảnh đại diện. Nhiều mẹ bỉm sữa thậm chí còn vào “xin vía” để có thể sinh được một cô công chúa xinh đẹp, đáng yêu như Cadie Mộc Trà. Hiện tại, con gái Elly Trần đã lên 8 tuổi, các đường nét trên gương mặt ngày càng hoàn thiện hơn. Mới đây, hình ảnh của Cadie Mộc Trà một lần nữa gây bão với màn biến hình qua lớp make up. Đoạn clip con gái Elly Trần make up được một chuyên gia trang điểm đăng tải khiến nhiều người xuýt xoa. Mặt mộc vốn đã đẹp tựa thiên sứ, khi thêm chút son phấn, cô bé càng được tôn thêm các đường nét trên khuôn mặt. Được trang điểm theo tone nhẹ nhàng, tươi tắn, khuôn mặt của Cadie Mộc Trà sáng bừng cả khung hình. Cô bé cũng được mẹ cho nuôi tóc dài càng thêm yêu kiều, thướt tha. Dù mới lên 8 tuổi nhưng Cadie đã khá cao lớn, cộng thêm gương mặt lai Tây nên càng ra dáng thiếu nữ. Thời gian gần đây, Cadie Mộc Trà thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tham gia các buổi chụp hình quảng cáo. Có mẹ là người nổi tiếng, lại được xuất hiện trước truyền thông từ nhỏ nên Cadie khá dạn dĩ trước ống kính. Cadie Mộc Trà tự tin tạo dáng chụp ảnh không khác gì một mẫu nhí chuyên nghiệp. Nhiều người cũng dự đoán rằng, với nhan sắc cực phẩm này, chắc chắn Cadie Mộc Trà sẽ là một mỹ nhân đình đám trong tương lai. Với Elly Trần con cái là điều quan trọng nhất nên cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ của bản thân để con có cuộc sống tốt hơn. Cadie Mộc Trà cũng được mẹ rất chăm chút ngoại hình từ trang phục cho đến đầu tóc. Elly Trần từng tâm sự trên trang cá nhân, cô sẵn sàng mặc “đồ si” với giá bình dân để chọn cho con những bộ đồ tốt nhất. Dù mới 8 tuổi nhưng Cadie Mộc Trà đã rất chín chắn, trưởng thành. Cô bé là người luôn ở bên cạnh an ủi, động viên mẹ mỗi khi mẹ buồn. Thậm chí, Cadie còn là người nhắc nhở Elly Trần phải ăn uống để giữ gìn sức khỏe. Nhìn con gái trưởng thành trước tuổi khiến bà mẹ hai con đôi khi cảm thấy đau lòng vì cô bé quá hiểu chuyện.