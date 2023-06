"Cô vợ quốc dân" Chao gây "nhức mắt" với bộ ảnh diện bikini

Chao (tên đầy đủ Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) là một trong những bạn trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô được biết đến từ những clip chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, giàu có. Thời gian gần đây, Chao thường xuyên xuất hiện với outfit gợi cảm, cuốn hút, khác xa phong cách tối giản mà cô nàng chọn lựa trước kia. Đơn cử như tối ngày 22/6, nữ sinh 2k3 chia sẻ loạt ảnh diện bikini check-in tại bể bơi. Ở tuổi 20, Chao tự tin mặc thoáng, khoe body của mình trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, netizen dành nhiều lời khen cho bộ ảnh của rich kid 2k3. Trước đó không lâu, Chao cũng gây sốt với loạt ảnh mặc bikini chụp tại Ba Vì, thu về hơn 80 nghìn lượt yêu thích chỉ sau khoảng thời gian ngắn. Chia sẻ về màn "lột xác" này, Chao nói cách ăn mặc hiện tại giúp cô thể hiện sự tự tin, yêu bản thân mình hơn. "Chao đang dần yêu bản thân và tự tin với cơ thể của mình thôi. Confidence looks good on you (tạm dịch: Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin) nên hãy cứ mặc những gì các bạn thích và làm các bạn tự tin nhé", cô nàng viết. Chao cho biết cách ăn mặc hiện tại giúp cô tự tin và yêu bản thân hơn Sở hữu kênh TikToker với hơn 1,8 triệu người theo dõi, Nguyễn Châu Anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của bản thân tại Mỹ. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Chao (tên thật Nguyễn Châu Anh) còn được biết đến như một “rich-kid”, TikToker gen Z đình đám.

