Cô giáo mầm non Võ Nhật Linh khoe đường cong nóng bỏng

Mới đây, cô giáo mầm non Võ Nhật Linh (tên thật của bà xã Phan Văn Đức) đã đăng tải khoảnh khắc tập luyện yoga rất chăm chỉ. Trong loạt ảnh do Nhật Linh đăng tải, có thể thấy cô nàng tuy đã sinh 2 con nhưng vóc dáng lại rất thon gọn, nét nào ra nét đó. Bà xã Phan Văn Đức cũng cho thấy bản thân là người rất chăm chỉ và nghiêm túc với việc tập luyện. Bằng chứng chính là những bài tập dù khó khăn đến mấy, Nhật Linh đều cố gắng chinh phục cho đến khi thật sự nhuần nhuyễn. Như trong bài đăng mới nhất, Võ Nhật Linh khiến cư dân mạng phải trầm trồ, thán phục với màn tập yoga không khác gì đang bay. Cụ thể, Võ Nhật Linh đã thực hiện màn đu người trên khung sắt và chỉ có hai tay là điểm tựa duy nhất. Không chỉ vừa tập trung giữ thăng bằng, cô giáo mầm non còn phải cố gắng giữ cho tư thế tập ở mức chuẩn nhất. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả phải công nhận Võ Nhật Linh không chỉ dẻo dai mà có sức khỏe rất tốt mới có thể chinh phục các động tác khó nhằn này. Hàng loạt bình luận khác cũng không ngừng khen ngợi sắc vóc Nhật Linh, dù sinh hai con vẫn thon thả và trẻ trung như tuổi đôi mươi. “Dáng mẹ hai con đẹp thế”. “Chả trách Văn Đức mê như điếu đổ”. “Xinh đẹp không chỗ chê luôn”. “Giỏi và khéo quá đi”. “Bài tập khó mà nhìn chị tập dễ dàng thật”. “Đẹp quá chị ơi”. “Ngưỡng mộ Linh nhất”... là những bình luận dưới bài đăng của Võ Nhật Linh. Võ Nhật Linh sinh năm 1997, tại tỉnh Nghệ An. Cô được công chúng chú ý nhiều khi là vợ của cầu thủ Phan Văn Đức. Ngoài việc được quan tâm với nhan sắc dịu dàng, quyến rũ thì Nhật Linh còn khiến bao người ngưỡng mộ với tài năng ở lĩnh vực kinh doanh.

