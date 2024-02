"Cô giáo mầm non" Võ Nhật Linh khoe được chồng thưởng Tết số khủng

Mới nhất, Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức đã khoe tiền thưởng Tết khiến nhiều người chú ý. Trong hình ảnh được "cô giáo mầm non" xinh đẹp chia sẻ, cô được chuyển khoản 60 triệu đồng với nội dung “Thưởng Tết”. Dù không nói rõ danh tính người gửi nhưng Nhật Linh lại gắn bài hát Yêu Quái (Mike - Trọc) nên nhiều người cho rằng đó chính là Phan Văn Đức. Tuy nhiên dân tình còn chú ý đến một chi tiết khác từ story của Nhật Linh là số dư tài khoản. Cô nàng thoải mái để lộ số dư dài dằng dặc, lên đến hơn 932 triệu đồng. Sau khi kết hôn vào đầu năm 2020, Nhật Linh dành trọn thời gian chăm sóc con cái và kinh doanh riêng để chồng yên tâm thi đấu. Nhờ sự cố gắng của cả 2, hiện tại vợ chồng Văn Đức được nhận xét là viên mãn nhất nhì làng bóng đá. Cặp đôi Văn Đức - Nhật Linh đang có một căn nhà to giữa thành phố Vinh (Nghệ An), sử dụng chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra Văn Đức - Nhật Linh còn kinh doanh khách sạn 5 tầng ở TX. Cửa Lò (Nghệ An) và mới một quán ăn cách đây không lâu. Vì vậy mà nhiều người cũng cho rằng với cơ ngơi này thì số dư tài khoản của nàng WAGs như vậy không có gì lạ. Trên trang cá nhân của cả Văn Đức và Nhật Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Mới nhất, Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức đã khoe tiền thưởng Tết khiến nhiều người chú ý. Trong hình ảnh được "cô giáo mầm non" xinh đẹp chia sẻ, cô được chuyển khoản 60 triệu đồng với nội dung “Thưởng Tết”. Dù không nói rõ danh tính người gửi nhưng Nhật Linh lại gắn bài hát Yêu Quái (Mike - Trọc) nên nhiều người cho rằng đó chính là Phan Văn Đức. Tuy nhiên dân tình còn chú ý đến một chi tiết khác từ story của Nhật Linh là số dư tài khoản. Cô nàng thoải mái để lộ số dư dài dằng dặc, lên đến hơn 932 triệu đồng. Sau khi kết hôn vào đầu năm 2020, Nhật Linh dành trọn thời gian chăm sóc con cái và kinh doanh riêng để chồng yên tâm thi đấu. Nhờ sự cố gắng của cả 2, hiện tại vợ chồng Văn Đức được nhận xét là viên mãn nhất nhì làng bóng đá. Cặp đôi Văn Đức - Nhật Linh đang có một căn nhà to giữa thành phố Vinh (Nghệ An), sử dụng chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra Văn Đức - Nhật Linh còn kinh doanh khách sạn 5 tầng ở TX. Cửa Lò (Nghệ An) và mới một quán ăn cách đây không lâu. Vì vậy mà nhiều người cũng cho rằng với cơ ngơi này thì số dư tài khoản của nàng WAGs như vậy không có gì lạ. Trên trang cá nhân của cả Văn Đức và Nhật Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.