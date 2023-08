Vợ Phan Văn Đức gây mê nhan sắc trong loạt hình ảnh mới

Mới đây, vợ cầu thủ Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh chia sẻ một vài hình ảnh diện trang phục dân tộc, cưỡi ngựa, bắn cung vô cùng xinh đẹp. Khoảnh khắc này của vợ Phan Văn Đức nhanh chóng nhận về lời khen, đa phần đều trầm trồ trước nhan sắc của cô. Dù đã làm mẹ nhưng sắc vóc của cô giáo mầm non xứ Nghệ khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Được biết, loạt hình ảnh này cô đã chụp từ khá lâu, trong chuyến du lịch Sa Pa cùng chồng. Thời điểm đó, Phan Văn Đức và vợ còn mặc đồ dân tộc và thực hiện hình ảnh đẹp khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.Võ Nhật Linh từng gây chú ý với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Chỉ 3 năm, cô nàng đã hạ sinh 2 con cho nam cầu thủ, bé gái đầu lòng sinh vào tháng 8/2020, bé thứ hai vào tháng 4/2022. Trước khi lấy Phan Văn Đức, Nhật Linh từng được nhiều người gọi với cái tên "hot girl mầm non" vì ngoại hình xinh xắn và nụ cười tươi. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Nhật Linh không theo đuổi nghề giáo mà lại vào TP.HCM sinh sống và theo đuổi công việc khác. Vợ của Phan Văn Đức khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sau 2 lần sinh nở vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng xinh đẹp. Đa số ý kiến cho rằng cô lấy lại dáng quá nhanh và không ít người vào xin bí quyết. Cô nàng 9X sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng được nhiều chị em yêu thích. Ảnh: FBNV

