Cô giáo dạy Pilates gây mê netizen bởi vòng 2 đẹp như mơ

May Coco là một huấn luyện viên (HLV) Pilates đã có tới 8 năm kinh nghiệm trong nghề. Hiện tại, cô nàng sở hữu thân hình chuẩn chỉnh cùng chiều cao 1m72 đáng mơ ước. Tuy nhiên, trước khi có được body đẹp như tạc, đặc biệt là vòng 2 vạn người mê như hiện nay, May Coco từng có thân hình khá đầy đặn, mũm mĩm. Những hình ảnh trong quá khứ, không khó nhận ra nữ giáo viên Pilates trước kia mang nét đẹp khá đẫy đà với bắp tay tròn lẳn, hông đùi lớn và vòng 2 chưa thon gọn, rõ đường nét như hiện tại. Sau nhiều năm luyện tập và ăn kiêng, May Coco mới có được hình thể bao người ao ước, giúp cuộc sống cũng như công việc của cô trở nên thuận lợi hơn. Là giáo viên Pilates chuyên nghiệp, May Coco rất chú trọng đến việc ăn uống để cải thiện vóc dáng. Người đẹp không ăn kiêng theo những thực đơn cố định, quá khắt khe song luôn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc: ít dầu mỡ, ít muối, ít tinh bột. May Coco đặc biệt thích ăn các bữa ăn truyền thống của Hàn Quốc, gồm cơm và các món ăn kèm phong phú từ thịt, cá đến rau củ. Tuy nhiên, cô sẽ hạn chế tối đa lượng cơm trắng cũng như chế biến các món ăn kèm thật ít dầu mỡ và gia vị. Nhờ ăn theo cách này, người đẹp Hàn Quốc này không tốn quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng cũng như chi phí cho các bữa ăn song vẫn có được vòng 2 thon gọn dần theo thời gian. Thêm một bí quyết giúp May Coco giảm mỡ, duy trì thân hình thon gọn là xông hơi, tắm bể sục, tắm suối nóng. Bản thân là huấn luyện viên Pilates lâu năm song khi có thời gian, May Coco vẫn trải nghiệm các lớp Pilates bên ngoài. Điều này vừa giúp cô nâng cao kinh nghiệm giảng dạy, vừa được cải thiện vóc dáng dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

