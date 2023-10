Nữ HLV pilates nổi tiếng Hàn Quốc sở hữu vóc dáng “không góc chết“

Mao Do Yo được biết đến là nữ HLV pilates nổi tiếng Hàn Quốc nhờ sắc vóc nổi bật. Hiện trên trang Instagram cá nhân của người đẹp thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi và con số này không ngừng tăng lên. Với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng nhan sắc rạng rỡ, Do Yo được mệnh danh là “nữ giáo viên pilates đẹp nhất xứ kim chi”. Ngoài công việc giảng dạy bộ môn pilates, Mao Do Yo còn làm mẫu ảnh cho các tạp chí sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, hot girl xứ kim chi còn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có vòng eo săn chắc, lộ rõ cơ bụng số 11. Trên trang cá nhân, cô không ngại chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, khoe dáng trong những bộ bikini nóng bỏng. Cô theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Vì có vóc dáng thanh mảnh, khung xương nhỏ nên cô luôn chọn trang phục ôm sát cơ thể để dễ dàng tôn dáng hơn. Bên dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng chia sẻ lý do follow tài khoản mạng xã hội của cô là vì yêu thích vóc dáng cũng như những thông tin hữu ích về cách làm đẹp mà cô nàng này này chia sẻ.

Mao Do Yo được biết đến là nữ HLV pilates nổi tiếng Hàn Quốc nhờ sắc vóc nổi bật. Hiện trên trang Instagram cá nhân của người đẹp thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi và con số này không ngừng tăng lên. Với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng nhan sắc rạng rỡ, Do Yo được mệnh danh là “ nữ giáo viên pilates đẹp nhất xứ kim chi”. Ngoài công việc giảng dạy bộ môn pilates, Mao Do Yo còn làm mẫu ảnh cho các tạp chí sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, hot girl xứ kim chi còn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có vòng eo săn chắc, lộ rõ cơ bụng số 11. Trên trang cá nhân, cô không ngại chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, khoe dáng trong những bộ bikini nóng bỏng. Cô theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Vì có vóc dáng thanh mảnh, khung xương nhỏ nên cô luôn chọn trang phục ôm sát cơ thể để dễ dàng tôn dáng hơn. Bên dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng chia sẻ lý do follow tài khoản mạng xã hội của cô là vì yêu thích vóc dáng cũng như những thông tin hữu ích về cách làm đẹp mà cô nàng này này chia sẻ.