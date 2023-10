Cô gái xinh đẹp gặp đủ chuyện bi hài với cái tên độc lạ

Đinh Good Otani là tên của một cô gái Việt 100% và cũng vì cái tên “độc nhất vô nhị” này, cô nàng nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Cô gái sở hữu tên độc lạ sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Cái tên đặc biệt là do bố cô đặt, bắt nguồn từ những loại vỏ lốp xe hơi nổi tiếng. "Đinh là họ của ba, Good trong goodyear – một loại vỏ lốp xe nổi tiếng trong những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ lốp xe bên Thái Lan, Nhật Bản. Cái tên oái oăm như thế mà hồi đó nhà mình không ai phản đối thậm chí còn thấy hay vì nó độc lạ”, gái xinh này chia sẻ. 12 năm đi học, Otani luôn trở thành tâm điểm của lớp. Tuy nhiên bạn bè không bao giờ trêu trọc hay đùa giỡn cái tên của cô. Cái tên lạ cũng khiến Otani gặp đủ chuyện bi hài mỗi khi làm giấy tờ hoặc làm căn cước công dân. Nhiều cán bộ, công an nhầm lẫn, hay gọi nhầm tên cô thành Otina, Nobita... Khi ấy, cô gái chỉ biết cười rồi đọc to, rõ ràng họ tên lại một lần nữa cho mọi người nghe, tránh sai lệch thông tin. Dù sở hữu cái tên đặc biệt, nhưng hàng xóm xung quanh hầu như không biết tên thật của cô. Ở nhà, cô được cha mẹ và mọi người gọi với cái tên thân mật là "Ni". Khi trưởng thành, Otani không còn ngại ngần với tên gọi của mình nữa. Ngược lại, cô cảm thấy tự hào và hãnh diện vì biết đó là bao mơ ước được cha mình gửi gắm. Do sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh nên hiện tại Otani hỗ trợ cha công việc và tự kinh doanh mảng riêng. Sở hữu gương mặt ưa nhìn nên Otani thường xuyên nhận được tin nhắn làm quen của rất nhiều chàng trai. Otani ngoài đời là một cô gái có tính cách hòa đồng, vui vẻ. Cô nàng thích cuộc sống bình dị nhưng vẫn phải có dấu ấn giống như cái tên đặc biệt của cô. Ảnh: FBNV

Đinh Good Otani là tên của một cô gái Việt 100% và cũng vì cái tên “độc nhất vô nhị” này, cô nàng nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”. Cô gái sở hữu tên độc lạ sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Cái tên đặc biệt là do bố cô đặt, bắt nguồn từ những loại vỏ lốp xe hơi nổi tiếng. "Đinh là họ của ba, Good trong goodyear – một loại vỏ lốp xe nổi tiếng trong những năm đầu 1990 và Otani cũng là tên của loại vỏ lốp xe bên Thái Lan, Nhật Bản. Cái tên oái oăm như thế mà hồi đó nhà mình không ai phản đối thậm chí còn thấy hay vì nó độc lạ”, gái xinh này chia sẻ. 12 năm đi học, Otani luôn trở thành tâm điểm của lớp. Tuy nhiên bạn bè không bao giờ trêu trọc hay đùa giỡn cái tên của cô. Cái tên lạ cũng khiến Otani gặp đủ chuyện bi hài mỗi khi làm giấy tờ hoặc làm căn cước công dân. Nhiều cán bộ, công an nhầm lẫn, hay gọi nhầm tên cô thành Otina, Nobita... Khi ấy, cô gái chỉ biết cười rồi đọc to, rõ ràng họ tên lại một lần nữa cho mọi người nghe, tránh sai lệch thông tin. Dù sở hữu cái tên đặc biệt, nhưng hàng xóm xung quanh hầu như không biết tên thật của cô. Ở nhà, cô được cha mẹ và mọi người gọi với cái tên thân mật là "Ni". Khi trưởng thành, Otani không còn ngại ngần với tên gọi của mình nữa. Ngược lại, cô cảm thấy tự hào và hãnh diện vì biết đó là bao mơ ước được cha mình gửi gắm. Do sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh nên hiện tại Otani hỗ trợ cha công việc và tự kinh doanh mảng riêng. Sở hữu gương mặt ưa nhìn nên Otani thường xuyên nhận được tin nhắn làm quen của rất nhiều chàng trai. Otani ngoài đời là một cô gái có tính cách hòa đồng, vui vẻ. Cô nàng thích cuộc sống bình dị nhưng vẫn phải có dấu ấn giống như cái tên đặc biệt của cô. Ảnh: FBNV