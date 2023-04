Cô gái ở bẩn bị chủ nhà quay clip tận mặt gây tranh cãi

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip một cô gái có ngoại hình ưa nhìn cãi tay đôi với chủ phòng trọ về chuyện vệ sinh khi ở trọ. Theo đó, khi cô này đang ăn mì tôm thì chủ phòng trọ bất ngờ bước vào quay clip, ghi lại cảnh căn phòng bừa bộn, đồ cũ, đồ mới lẫn lộn, không được bày trí ngăn nắp. Thậm chí, bát đũa ăn xong cũng không dọn mà bày ngay dưới sàn khiến chủ nhà “xỉu ngang”. “Đóng tiền nhưng ở bẩn vậy thì dọn đi luôn đi. Tiền thì tiền chứ ở bẩn vậy còn hàng xóm thì sao. Con gái mà sinh viên mà ở dơ kinh khủng, bát đũa không rửa. Mà ăn uống, dọn dẹp có mất bao nhiêu thời gian đâu sao ở chung với rác mà cũng ở được. Ra đường thấy cũng ăn diện lắm mà ai biết ở bẩn như vậy ”, chủ phòng trọ cảm thán khi thấy căn phòng của cô gái. Tuy nhiên về phía nhân vật chính, cô gái cho rằng phòng trọ mình bỏ tiền ra thuê đầy đủ hàng tháng, nên có quyền được sống thoải mái theo tính cách. Hơn nữa, cô gái còn nói thêm việc chủ nhà bất ngờ đến nhà quay clip tận mặt, đòi đuổi ra khỏi nhà mà không trả lại tiền cọc là vô lý, bất lịch sự. Phía dưới đoạn clip, nhiều netizen tỏ ra bất bình với cách ứng xử của chủ phòng trọ. Bởi dù sao cũng đã là nhà cho thuê, không nên tự tiện vào nhà hoặc can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, một bộ phận khác cũng không đồng tình với việc bày bừa phòng trọ giống như cô gái trong đoạn clip. Ngoài ra, netizen cho rằng rất có thể đây chỉ là một đoạn clip diễn. Bởi nhìn sàn nhà, khu vực phòng bếp vẫn khá sạch sẽ, không bám bụi. Do vậy, nhiều người nghi ngờ chỉ là cố tình dàn cảnh, vứt đồ đạc lung tung để quay clip câu view. Dưới đây là một số tranh luận của người xem về vụ việc: "Người ta nộp tiền đầy đủ là được, sống sao là việc của họ, tại sao chủ nhà can thiệp sâu quá làm gì", "Đồng tình với chủ nhà. Xây phòng sạch đẹp cho thuê, ở bẩn thế kia rồi sau này dọn đi bất ngờ thì sao"... Hiện clip Cô gái ở bẩn bị chủ nhà quay clip tận mặt tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn và nhận về vô vàn những bình luận từ netizen. Trước đó, không ít lần câu chuyện chủ nhà kêu than vì khách ở trọ bừa bãi, bẩn thỉu được đăng tải khắp các diễn đàn trên mạng xã hội.

