Cô dâu Thu Sao lấy chồng kém 35 tuổi đẹp bất ngờ ở tuổi U70

Người phụ nữ U70 trong câu chuyện cô dâu 62 tuổi và chồng kém 35 tuổi từng gây chú ý. Nữ chính là cô dâu Thu Sao, còn chồng của cô tên Hoa Cương. Cả hai đến với nhau bất chấp những lời đàm tiếu tiêu cực của dân mạng. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, gần đây, cô dâu Thu Sao xuất hiện với diện mạo mới. Thông qua những bức ảnh trên mạng, cô hiện lên với vẻ đẹp trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi thật. Nhiều netizen nhận xét làn da của Thu Sao căng mịn, mướt mắt. Bên cạnh đó, những vị trí dễ có vết nhăn do lão hóa trên mặt của cô dâu Thu Sao cũng "không cánh mà bay". Một số người cho rằng nhan sắc của người phụ nữ U70 này hiện tại không thua gì những cô gái 18, đôi mươi. Bên dưới phần bình luận, có không ít người dùng mạng dành nhiều lời khen có cánh cho cô dâu Thu Sao. Nhất là những tấm ảnh cô diện trang phục người dân tộc, tết bím tóc và để mái bằng như trẻ ra mấy chục tuổi. Nhìn cô dâu Thu Sao bên cạnh chồng trẻ cũng không còn có sự chênh lệch tuổi tác lớn như trước đây. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ nghi vấn cô dâu Thu Sao đã làm dụng photoshop quá đà. Nguyên nhân do những hình ảnh trong buổi livestream của cô Thu Sao và chồng trẻ, khuôn mặt của Thu Sao vẫn không có nhiều khác biệt so với trước. Tuy không quá "đứng tuổi" nhưng nhan sắc của cô đã có dấu hiệu của thời gian, không phải trẻ trung, mơn mởn như hình ảnh đăng trên mạng. Trong quá khứ, cô dâu Thu Sao từng đầu tư rất nhiều tiền để có được khuôn mặt trẻ trung như mong muốn. Cô từng thừa nhận bản thân đã xăm mày, xăm môi, làm mũi... để níu kéo thanh xuân. Thế nhưng sau những lần thẩm mỹ đó, khuôn mặt của cô dâu Thu Sao vẫn lộ khuyết điểm như miệng méo, má sưng húp... Thậm chí, cô từng đi tập vật lý trị liệu để chữa biến chứng hậu phẫu thuật.

