“Cô dâu An Giang 100 tỷ” lộ thân hình không góc chết

Cô dâu Tuyết Nhi 27 tuổi, quê Long An, An Giang thời gian qua gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây bởi "siêu đám cưới" có hồi môn hơn 100 tỷ đồng. Sau khi tổ chức đám cưới bên Mỹ, mới đây clip về hôn lễ mang tên "Khu vườn của ba mẹ" của cô dâu An Giang tại quê nhà cũng nhận được nhiều lượt xem không kém bởi sự xa hoa, hoành tráng. Trong đám cưới, Tuyết Nhi diện 2 váy cưới của NTK Việt Nam được thực hiện theo ý tưởng của mình. "Cô dâu 100 tỷ" gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, mảnh mai, cao ráo cùng loạt váy áo điệu đà, chuẩn tiểu thư ngoài đời. Tuyết Nhi kết thân với nhiều bộ môn thể thao như yoga, gym, leo núi để có được thân hình chuẩn chỉnh như hiện tại. Cô nàng sở hữu gương mặt đẹp đậm nét Á Đông, nụ cười toả nắng và vóc dáng nuột nà. Tuyết Nhi là một cô gái cởi mở. Cô nàng thoải mái chia sẻ về đám cưới “triệu đô” của mình và xem đó là dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời. Cô dâu An Giang sang Canada du học từ năm lớp 10, sau đó theo học ngành Tài chính ở trường Đại học Houston (Mỹ). Sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng từ nhỏ, Tuyết Nhi đã tự lập. Cô nàng từng làm tình nguyện viên khi còn là học sinh trung học, sau đó thử sức với nghề bán kem để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên. Hiện tại, cô đang làm công việc tổ chức sự kiện và kinh doanh một shop thời trang nhỏ tại nhà. Hiện tại, cô nàng sống cùng gia đình chồng tại New York (Mỹ). Trước khi “về chung một nhà”, cặp đôi đã có 5 năm yêu đương. Ảnh: Tổng hợp

