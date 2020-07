Cô dâu 62 tuổi khoe nhan sắc hậu PTTM, CĐM hỏi có dùng app?

Những ngày qua, hình ảnh liên quan đến cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của cô dâu 62 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau hơn 20 ngày hoàn thành các liệu trình "dao kéo", cô Thu Sao xuất hiện trên trang cá nhân với gương mặt được tháo băng hoàn toàn. Theo những hình ảnh mới nhất, nhan sắc của cô dâu Thu Sao khá khẩm hơn nhiều lần trước, gương mặt không còn méo xẹo, khuôn miệng lệch hẳn sang một bên và làn da sau khi được trị nám đã căng bóng, sáng mịn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo một số ý kiến của dân mạng, nếu để ý kĩ đây hẳn chưa phải là nhan sắc thật của cô dâu 62 tuổi Cao Bằng mà đã qua xử lý bằng app chỉnh ảnh. Trong livestream nói về cuộc "đại phẫu gương mặt" của mình, cô dâu Thu Sao cho biết không chỉ chỉnh trang đôi mắt bằng cách cắt bỏ những vùng da thừa mà còn nhấn mí cho đôi mắt sâu hơn, ngoài ra gương mặt cũng được tiến hành căng da và trị nám. Chưa dừng lại ở đó, cô dâu Cao Bằng còn chia sẻ muốn tiếp tục đại tu vòng 1 để "cứu vớt" thanh xuân cho xứng với chồng trẻ khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Việc ở tuổi ngoài U60 vẫn còn mạo hiểm phẫu thuật của cô Thu Sao khiến nhiều người để lại bình luận lo lắng cho sức khỏe của cô. Đa phần đều khuyên cô dâu 62 tuổi này rằng giữ chồng có nhiều cách, không nhất thiết phải làm quá nhiều thủ thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, trong livestream nói về cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mới nhất, cô Thu Sao từng nói: "Mình sắp xuống lỗ rồi, nhưng tại sao mình vẫn phải làm đẹp? Vì mình là phụ nữ. Kể cả sau này có 80 – 90 tuổi chẳng hạn, mình vẫn phải làm đẹp. Có sang thế giới bên kia thì mình vẫn là một con ma đẹp". Chia sẻ về gương mặt còn méo do thẩm mỹ của mình, cô dâu Thu Sao từng cho biết do cô dâu 62 vốn sở hữu khuôn miệng lệch nên khi thực hiện căng da mặt khiến cho phần miệng bị lệch hơn Không chỉ vậy, gương mặt sau PTTM phải cần 6 tháng - 1 năm để có thể hoàn thiện hơn, thế nên với gương mặt ở thời điểm hiện tại quá thành công so với độ tuổi của cô dâu 62 tuổi này. Sau đám cưới chêch lệch về tuổi tác quá lớn, cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ 26 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi nhất cử, nhất động của cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ đều được dân mạng cập nhật và bàn tán xôn xao trên MXH. Mời quý độc giả xem video: Cuộc sống khó khăn của cặp chồng 78 tuổi vợ 35 tuổi - Nguồn: KÊNH VTC9

