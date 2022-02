Cô bé được giải cứu sau màn bắt vợ, netizen chỉ trích dữ dội

Một thiếu nữ vùng cao xinh đẹp mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của MXH khi clip về hủ tục " bắt vợ" được đăng tải. Cụ thể trong clip, bé gái xinh đẹp đang giằng co với một nam thiếu niên trạc tuổi mình, cố thoát ra khỏi sự vây bắt của cậu ta. Cô bỏ chạy, ngồi thụp xuống đất cố giãy giụa, nhưng cậu chàng vẫn liên tục đeo bám. Xung quanh hai em, người lớn và cả những thiếu niên khác đứng xung quanh, nhưng không ai có động thái ngăn cản hay góp ý gì. Đây không phải là cảnh trêu đùa hay quay clip cho vui, mà là tục bắt vợ - một trong những tục lệ của người Mông. Cô bé trong clip tò ra rất khó chịu với sự đeo bám của nam thiếu niên. Rất may mắn, một chiến sĩ công an đã xuất hiện giải cứu cô bé khỏi hủ tục bắt vợ giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi được giải cứu cô bé kể lại rằng mình đang đi chơi thì thiếu niên kia chạy ra bắt mình. Bố mẹ cô bé có can ngăn nhưng không được nên đã đi về. Cô bé đã không bị tách khỏi gia đình, thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép nhờ sự can thiệp kịp thời của chiến sĩ công an. Nhưng cũng có nhiều cô bé khác đã bị "bắt vợ" khi đang trên đường đi chơi, đi học chỉ vì sự biến tướng của tục lệ này. Người dùng mạng tranh cãi dữ dội, cho rằng hủ tục này nên bị dẹp bỏ, cần tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự, vi phạm quyền lợi của các bé gái và phụ nữ. Như báo chí đã đưa tin, tục “bắt vợ” có nhiều biến tướng với các hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. Nhiều người lợi dụng điều này, bắt ép các cô gái phải đồng ý kết hôn với mình. Thậm chí, có nhiều bé gái chưa đủ 18 tuổi cũng là nạn nhân của hủ tục của người H'Mông Cũng theo nhiều người, tục "bắt vợ" biến tướng là tệ nạn, làm ảnh hưởng tới quyền của người phụ nữ. Nó đang đi trái với việc mà đất nước cố gắng thực hiện là một nền văn minh bình đẳng giới.

Một thiếu nữ vùng cao xinh đẹp mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của MXH khi clip về hủ tục " bắt vợ" được đăng tải. Cụ thể trong clip, bé gái xinh đẹp đang giằng co với một nam thiếu niên trạc tuổi mình, cố thoát ra khỏi sự vây bắt của cậu ta. Cô bỏ chạy, ngồi thụp xuống đất cố giãy giụa, nhưng cậu chàng vẫn liên tục đeo bám. Xung quanh hai em, người lớn và cả những thiếu niên khác đứng xung quanh, nhưng không ai có động thái ngăn cản hay góp ý gì. Đây không phải là cảnh trêu đùa hay quay clip cho vui, mà là tục bắt vợ - một trong những tục lệ của người Mông. Cô bé trong clip tò ra rất khó chịu với sự đeo bám của nam thiếu niên. Rất may mắn, một chiến sĩ công an đã xuất hiện giải cứu cô bé khỏi hủ tục bắt vợ giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi được giải cứu cô bé kể lại rằng mình đang đi chơi thì thiếu niên kia chạy ra bắt mình. Bố mẹ cô bé có can ngăn nhưng không được nên đã đi về. Cô bé đã không bị tách khỏi gia đình, thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép nhờ sự can thiệp kịp thời của chiến sĩ công an. Nhưng cũng có nhiều cô bé khác đã bị "bắt vợ" khi đang trên đường đi chơi, đi học chỉ vì sự biến tướng của tục lệ này. Người dùng mạng tranh cãi dữ dội, cho rằng hủ tục này nên bị dẹp bỏ, cần tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự, vi phạm quyền lợi của các bé gái và phụ nữ. Như báo chí đã đưa tin, tục “bắt vợ” có nhiều biến tướng với các hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án. Nhiều người lợi dụng điều này, bắt ép các cô gái phải đồng ý kết hôn với mình. Thậm chí, có nhiều bé gái chưa đủ 18 tuổi cũng là nạn nhân của hủ tục của người H'Mông Cũng theo nhiều người, tục "bắt vợ" biến tướng là tệ nạn, làm ảnh hưởng tới quyền của người phụ nữ. Nó đang đi trái với việc mà đất nước cố gắng thực hiện là một nền văn minh bình đẳng giới.