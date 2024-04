Chuyện thật như đùa: Người phụ nữ cưới thêm vợ 2 cho chồng

Azline Ariffin (42 tuổi) là ca sĩ nổi tiếng ở Malaysia, có nghệ danh là Ezlynn. đã trở nên nổi tiếng toàn Malaysia với bài hát đầy năng lượng và tiên phong Hi Hi Bye Bye vào năm 2003. Đầu tháng 3, nữ ca sĩ công khai cuộc hôn nhân đa thê của mình với người chồng Wan Mohd Hafizam, 47 tuổi. Cả hai kết hôn vào năm 2021. Tháng 3 năm ngoái, Hafizam cưới người vợ thứ 2 là một bác sĩ 26 tuổi. Chính Ezlynn đã giúp chồng mình chọn vợ mới. Nữ ca sỹ chia sẻ vì cô muốn tập trung vào sự nghiệp riêng nên muốn tìm thêm người để đồng hành cùng với chồng mình: "Tôi là người bận rộn, công việc đòi hỏi phải di chuyển xa, thường xuyên cảm thấy bất an. Tôi cần người khác giúp tôi làm việc nhà". Chế độ đa thê hợp pháp ở Malaysia, nơi Hồi giáo là quốc giáo và đàn ông có thể lấy tối đa 4 vợ. Tuy nhiên, tập tục này bị cấm đối với những người không theo đạo Hồi. Đến ngày 31/3, Ezlynn đăng ảnh chụp cùng chồng lên mạng xã hội với nội dung: "Chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn bền chặt". Nữ ca sĩ cho biết cô chấp nhận chế độ đa thê sau khi tham dự một bài giảng về việc "những người vợ ngoan ngoãn có cơ hội vào thiên đường sau khi c.hết cao hơn". Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng, chế độ đa thê không dành cho tất cả mọi người. "Nếu người vợ không thể chấp nhận được thì đừng làm vì sẽ gây tổn hại về mặt tinh thần cho vợ con". Dù không phát hành bài hát mới nào trong hai năm qua, Ezlynn vẫn hoạt động tích cực trên các kênh mua sắm truyền hình để bán đồ ăn cho người hâm mộ.

