Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca cướp trắng bom tấn trước Juventus và Liverpool

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ El Pais (Tây Ban Nha) khẳng định, Mourinho đã có bến đỗ mới sau khi chia tay MU và đó là Real Madrid. Chuyển nhượng bóng đá từ Eduardo, MU vẫn luôn theo đuổi Bale và cái giá mà chủ sân Old Trafford đưa ra đó là 162 triệu bảng. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha, cho biết Adrien Rabiot gần như chắc chắn sẽ tới Barca thay vì tới Juventus hay Liverpool. Ngôi sao của Napoli, Lorenzo Insigne đã được liên kết bằng động thái chuyển nhượng với Liverpool vào tháng Giêng. MU nên ký hợp đồng với N'Golo Kante để khắc phục những điểm yếu phòng ngự và tận dụng tốt nhất Paul Pogba, đó là quyết định của tân HLV MU - Ole Gunnar Solskjaer. Tờ Marca cho hay, Atletico không có ý định gia hạn HĐ với Filipe Luis nên hậu vệ người Brazil sẽ phải rời đội bóng Madrid vào hè 2019 Nguồn tin từ ESPN khẳng định, Real Madrid sẵn sàng bán tiền vệ Isco cho Man City nếu nhận đủ 100 triệu bảng. AC Milan đang gấp rút tìm tiền đạo để bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, với Luis Muriel là mục tiêu. Tuttosport đưa tin, BLĐ Juventus đang rất nỗ lực để chiêu mộ Marcelo. Phó Chủ tịch Ed Woodward đang tính chiêu mộ ngôi sao Douglas Costa của Juventus ngay tháng 1/2019. ADRIEN RABIOT | Welcome To Barcelona? | Insane Skills, Assists & Goals - Nguồn: Youtube

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ El Pais (Tây Ban Nha) khẳng định, Mourinho đã có bến đỗ mới sau khi chia tay MU và đó là Real Madrid. Chuyển nhượng bóng đá từ Eduardo, MU vẫn luôn theo đuổi Bale và cái giá mà chủ sân Old Trafford đưa ra đó là 162 triệu bảng. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha, cho biết Adrien Rabiot gần như chắc chắn sẽ tới Barca thay vì tới Juventus hay Liverpool. Ngôi sao của Napoli, Lorenzo Insigne đã được liên kết bằng động thái chuyển nhượng với Liverpool vào tháng Giêng. MU nên ký hợp đồng với N'Golo Kante để khắc phục những điểm yếu phòng ngự và tận dụng tốt nhất Paul Pogba, đó là quyết định của tân HLV MU - Ole Gunnar Solskjaer. Tờ Marca cho hay, Atletico không có ý định gia hạn HĐ với Filipe Luis nên hậu vệ người Brazil sẽ phải rời đội bóng Madrid vào hè 2019 Nguồn tin từ ESPN khẳng định, Real Madrid sẵn sàng bán tiền vệ Isco cho Man City nếu nhận đủ 100 triệu bảng. AC Milan đang gấp rút tìm tiền đạo để bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, với Luis Muriel là mục tiêu. Tuttosport đưa tin, BLĐ Juventus đang rất nỗ lực để chiêu mộ Marcelo. Phó Chủ tịch Ed Woodward đang tính chiêu mộ ngôi sao Douglas Costa của Juventus ngay tháng 1/2019. ADRIEN RABIOT | Welcome To Barcelona? | Insane Skills, Assists & Goals - Nguồn: Youtube