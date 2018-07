Chuyển nhượng bóng đá: MU “đẩy” sao Hà Lan đi để sắm tân binh mới

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU sẽ bán đứt Daley Blind cho Ajax với cái giá 18,5 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá, chứng kiến Ivan Perisic chơi ấn tượng tại World Cup 2018, không ít fan MU mong Mourinho mau chóng đưa được cầu thủ chạy cánh về sân Old Trafford. Chuyển nhượng cầu thủ từ HLN, Real Madrid đã có động thái chính thức đến bộ đôi này, sẵn sàng chi 225 triệu euro để có được chữ ký của Hazard và Courtois. MU đang hướng mắt về Serie A, nơi AC Milan sẵn sàng cởi trói cho trung vệ Leonardo Bonucci. Lãnh đạo Chelsea chuẩn bị dàn xếp cuộc gặp với đại diện tiền đạo Gonzalo Higuain vào giữa tuần này, để bàn về vấn đề chuyển nhượng. Mặc dù vậy, Hazard vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea nên The Blues cương quyết không để tiền vệ 27 tuổi này ra đi dưới mức giá 200 triệu bảng. AC Milan đã lên sẵn kế hoạch chiêu mộ ngôi sao Alvaro Morata của Chelsea và họ đã có mặt ở London để hiện thực hóa điều đó. James Rodriguez sẽ không rời Bayern dù Real Madrid đã "thay tướng" và cơ hội ra sân trong màu áo của kền kền trắng là mở rộng với cầu thủ Colombia này. MU được cho đã kiên quyết theo đuổi thương vụ Harry Maguire từ lâu nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề ở hàng thủ của họ. HLV thủ môn Chelsea, Gianluca Spinelli dự kiến sẽ sớm chuyển đến CLB Paris Saint-Germain, theo L'Equipe. Mời quý độc giả xem clip Daley Blind • Welcome back to AFC Ajax - Nguồn: Youtube

