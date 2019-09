Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real quyết "giật" trung vệ Liverpool

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU ngồi vào bàn đàm phán với Real Madrid để đưa ra lời đề nghị ít nhất 178 triệu bảng trong thời gian tới. Chuyển nhượng bóng đá từ Tuttosport tiết lộ CLB PSG quyết tâm thực hiện nỗ lực để ký hợp đồng với Dybala vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Chuyển nhượng cầu thủ từ Mundo Deportivo, Barcelona nhắm đến việc ký hợp đồng với Fabian Ruiz, ngôi sao đang tỏa sáng ở Napoli với phong độ lên cao suốt thời gian qua. AS Roma thuyết phục Edin Dzeko đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2022. Điều này đã giúp ban lãnh đạo "bầy sói" thở phào nhẹ nhõm. MU buộc phải tính đến kế hoạch lâu dài, tìm người thay thế De Gea và cái tên được nhắm tới đó là Jan Oblak của Atletico Madrid. Theo Express, MU chi 90 triệu bảng để đón Declan Rice về Old Trafford tháng 1/2020. Tiền vệ trẻ hiện thi đấu cho West Ham Utd là một phát hiện thú vị, được kỳ vọng sẽ giúp khu trung tuyến Quỷ đỏ thêm phần trẻ trung, sáng tạo và giàu sức chiến đấu. Theo tiết lộ từ tờ Sky Sport, Guardiola đã yêu cầu các tuyển trạch viên của Man City theo dõi sát sao Florentino Luis của CLB Benfica. Thất nghiệp trong mùa hè 2019, tương lai của Claudio Marchisio bất ngờ được cứu vãn khi CLB Rangers hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng tự do tới Monaco. Theo Express, Real Madrid quyết tâm đưa Virgil Van Dijk về Santiago Bernabeu, dù BLĐ Liverpool đang ra sức đàm phán nhằm thuyết phục trung vệ người Hà Lan ký vào bản hợp đồng dài hạn để ở lại Anfield. BBC xác nhận, Van der Sar trở thành Giám đốc bóng đá của MU sau hàng loạt những ngày đàm phán.

