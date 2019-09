Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid nhòm ngó Mbappe

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ FOX Sport, theo trợ lý Panupong Wongsa của CLB Bangkok United, đội bóng Thái Lan để ý tới 3 cầu thủ Việt Nam gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Lương Xuân Trường. Chuyển nhượng bóng đá từ Sky Sport, cả MU và Man City theo dõi sát sao tiền vệ đang thi đấu cho Benfica, Florentino Luis.Chuyển nhượng cầu thủ từ Mirror, Chelsea chú ý tới Meunier, cầu thủ thất sủng tại PSG. Tuy nhiên, để đưa được tuyển thủ người Bỉ rời Pháp, The Blues phải kháng cáo lệnh cấm chuyển nhượng thành công. Real Madrid tuyên bố không đưa ra bất kỳ động thái nào cho Eriksen kể cả khi anh rời Tottenham dưới dạng chuyển nhượng tự do, Los Rojiblancos hoàn toàn có thể chốt hạ thương vụ nói trên nếu họ gửi đến chủ tịch Spurs, Daniel Levy một lời đề nghị hợp lý ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Theo Il Messaggero, Lazio lên kế hoạch trói chân Sergej Milinkovic-Savic nhằm tránh bị các ông lớn dòm ngó. Theo đó, mức phí giải phóng hợp đồng của chàng trai sinh năm 1995 sẽ được nâng lên tối thiểu 100 triệu euro. Mục tiêu AC Milan nhắm đến chính là Rodrigo De Paul của Udinese. Chàng trai sinh năm 1994 từng là mục tiêu theo đuổi của Fiorentina và AS Roma trong mùa hè 2019, tuy nhiên mức giá hai đối tác này đưa ra đã không thể thuyết phục CLB chủ sân Friuli nhả cầu thủ người Argentina. Theo tiết lộ từ tờ Sky Sports News, bản hợp đồng giữa Juventus và Mustafi rất khó để có thể ký kết vì áp lực thời gian trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Và thương vụ này thất bại chắc chắn đã gây ra không ít thất vọng cho cả hai bên. Theo tiết lộ của tờ Goal, Liverpool rất quan tầm đến Joe Gelhardt, cầu thủ sở hữu trong mình tiềm năng lớn hiện thi đấu cho Wigan Athletic. Theo Sport, trong kế hoạch nâng cấp đội hình Real Madrid, HLV Zidane muốn có sự phục vụ của tiền đạo trẻ Kylian Mbappe ở phiên chợ Hè năm sau. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Bruno Fernandes trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU suốt thời gian dài. Tuy nhiên, do Sporting Lisbon ép giá quá cao, Quỷ đỏ thành Manchester đã chính thức chấm dứt đàm phán.

