Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus ra chiêu độc thâu tóm Neymar

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Liverpool săn tìm những tài năng trẻ trên khắp châu Âu và cái tên mới nhất được đưa vào tầm ngắm là Samuel Chukwueze của CLB Villareal. Chuyển nhượng bóng đá từ Tuttosport, BLĐ Juventus đánh tiếng hỏi mua Neymar. Cái giá mà "bà đầm già" thuyết phục PSG nhả người đó là 100 triệu euro và đi kèm là Dybala. Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, MU tìm kiếm thêm sự lựa chọn nơi trung tuyến khi Ander Herrera đã ra đi, còn Nemanja Matic đã có dấu hiệu tuổi tác. Theo tiết lộ từ Don Balon, tài năng trẻ của Ajax là Naci Unuvar lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn Premier League như Liverpool, Manchester City và Chelsea, nhưng câu lạc bộ trong mơ của anh lại là...Real Madrid. Theo tiết lộ từ tờ UOL Sport, HLV Unai Emery đã thử vận may của mình ở mùa hè vừa qua bằng cách nỗ lực chiêu mộ tài năng trẻ Vinicius Junior. Goal tiết lộ rằng, BLĐ Atletico Madrid chuẩn bị một kế hoạch cụ thể để quay lại thương thảo vớ Valencia về trường hợp của Rodrigo ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Không tìm kiếm được CLB trong mùa hè 2019, Claudio Marchisio nhiều khả năng sẽ chuyển đến nước Pháp vào tháng 1/2020. Patrik Schick tời AS Roma sang RB Leipzig với giá 3.5 triệu euro kèm thêm 500.000 euro dựa vào thành tích thi đấu. Sky Sport dẫn thông báo trên trang chủ của CLB SD Huesca, cho biết đội bóng này ký hợp đồng với Shinji Okazaki theo dạng chuyển nhượng tự do. Bản hợp đồng của cựu cầu thủ Leicester City tại Huesca có thời hạn 1 năm, với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tờ AS cho biết, Atletico Madrid lên sẵn kế hoạch đón Christian Eriksen về Wanda Metropolitano mùa đông 2020. BLĐ đội đương kim á quân La Liga sẽ đưa ra mức giá khiến phía Tottenham "xiêu lòng".

