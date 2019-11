Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real lưỡng lự, MU giật ngay Eriksen

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Anh, Tottenham đang bắt tay vào kế hoạch tuyển dụng nhân sự và gần đây, họ đã tìm được một mục tiêu khá ưng ý trên TTCN, đó chính là tiền đạo thuộc biên chế Lyon, Memphis Depay. Chuyển nhượng bóng đá từ Football Insider, MU đã phái các tuyển trạch viên đến một vài câu lạc bộ để tìm kiếm một vài nhân tố có thể giúp hàng thủ tăng cường sự vững chắc và họ đã nhanh chóng tìm ra một cái tên, đó chính là trung vệ đang chơi cho Leeds United, Ben White. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha và truyền thông quốc tế cho biết, Real đang nhắm đến N'Golo Kante, "quái thú khu trung tuyến" của Chelsea và xem đây là tiền vệ trung tâm hàng đầu mà HLV Zidane muốn chiêu mộ. Theo Calciomercato, MU sẽ rất khó khăn nếu muốn sở hữu Ferran Torres, bởi lẽ Juventus đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành sao trẻ 19 tuổi. Nhà đương kim vô địch Serie A cho thấy quyết tâm chi đậm để sở hữu tài năng của "bầy dơi" đến cùng. Tờ Lancs tiết lộ, đại diện đến từ MU đang tích cực thúc đẩy hai thương vụ Jadon Sancho của Borussia Dortmund và Declan Rice thuộc biên chế West Ham United. Theo tiết lộ mới đây từ tờ Don Balon, Lionel Messi đã thúc giục Barcelona thực hiện một động thái chuyển nhượng cho trung vệ của Manchester United, Victor Lindelof. Bất chấp De Gea có phong độ ổn định và Sergio Romero luôn sẵn sàng thay thế mỗi khi cần, Man United vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho thủ môn Andre Onana của Ajax. Quỷ đỏ sẵn sàng chi 50 triệu bảng để thuyết phục Ajax nhả người. Theo tiết lộ từ tờ Liga Financial, Barcelona đã đưa ra mức phí chuyển nhượng cho Dembele và Umtiti. Gã khổng lồ xứ Catalan muốn ít nhất 120 triệu euro cho Dembele, và khoảng 60 triệu euro cho sự phục vụ của Umtiti. Nguồn tin uy tín hàng đầu tại Hà Lan, De Telegraaf khẳng định, HLV Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ chia tay Ajax Amsterdam sau khi mùa giải năm nay khép lại. Đích đến của chiến lược gia 49 tuổi rất có thể là Bayern Munich, đội bóng ông từng có 2 năm làm việc trong vai trò HLV đội U23 và đang tìm kiếm thuyền trưởng mới thay Niko Kovac. Theo tiết lộ từ trang El Desmarque, Christian Eriksen đang mệt mỏi vì phải chờ đợi Real Madrid, đồng thời đã nghĩ tới những bến đỗ khác. Đây chính là cơ hội để MU đẩy mạnh đàm phán với chân chuyền sinh năm 1992. Clip Christian Eriksen - Welcome To Manchester United - Nguồn: Youtube

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Anh, Tottenham đang bắt tay vào kế hoạch tuyển dụng nhân sự và gần đây, họ đã tìm được một mục tiêu khá ưng ý trên TTCN, đó chính là tiền đạo thuộc biên chế Lyon, Memphis Depay. Chuyển nhượng bóng đá từ Football Insider, MU đã phái các tuyển trạch viên đến một vài câu lạc bộ để tìm kiếm một vài nhân tố có thể giúp hàng thủ tăng cường sự vững chắc và họ đã nhanh chóng tìm ra một cái tên, đó chính là trung vệ đang chơi cho Leeds United, Ben White. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tây Ban Nha và truyền thông quốc tế cho biết, Real đang nhắm đến N'Golo Kante, "quái thú khu trung tuyến" của Chelsea và xem đây là tiền vệ trung tâm hàng đầu mà HLV Zidane muốn chiêu mộ. Theo Calciomercato, MU sẽ rất khó khăn nếu muốn sở hữu Ferran Torres, bởi lẽ Juventus đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành sao trẻ 19 tuổi. Nhà đương kim vô địch Serie A cho thấy quyết tâm chi đậm để sở hữu tài năng của "bầy dơi" đến cùng. Tờ Lancs tiết lộ, đại diện đến từ MU đang tích cực thúc đẩy hai thương vụ Jadon Sancho của Borussia Dortmund và Declan Rice thuộc biên chế West Ham United. Theo tiết lộ mới đây từ tờ Don Balon, Lionel Messi đã thúc giục Barcelona thực hiện một động thái chuyển nhượng cho trung vệ của Manchester United, Victor Lindelof. Bất chấp De Gea có phong độ ổn định và Sergio Romero luôn sẵn sàng thay thế mỗi khi cần, Man United vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho thủ môn Andre Onana của Ajax. Quỷ đỏ sẵn sàng chi 50 triệu bảng để thuyết phục Ajax nhả người. Theo tiết lộ từ tờ Liga Financial, Barcelona đã đưa ra mức phí chuyển nhượng cho Dembele và Umtiti. Gã khổng lồ xứ Catalan muốn ít nhất 120 triệu euro cho Dembele, và khoảng 60 triệu euro cho sự phục vụ của Umtiti. Nguồn tin uy tín hàng đầu tại Hà Lan, De Telegraaf khẳng định, HLV Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ chia tay Ajax Amsterdam sau khi mùa giải năm nay khép lại. Đích đến của chiến lược gia 49 tuổi rất có thể là Bayern Munich, đội bóng ông từng có 2 năm làm việc trong vai trò HLV đội U23 và đang tìm kiếm thuyền trưởng mới thay Niko Kovac. Theo tiết lộ từ trang El Desmarque, Christian Eriksen đang mệt mỏi vì phải chờ đợi Real Madrid, đồng thời đã nghĩ tới những bến đỗ khác. Đây chính là cơ hội để MU đẩy mạnh đàm phán với chân chuyền sinh năm 1992. Clip Christian Eriksen - Welcome To Manchester United - Nguồn: Youtube